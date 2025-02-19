ТОП-5 тарифних пакетів для ФОП: пропозиції від Креді Агріколь Банк — Finance.ua

ТОП-5 тарифних пакетів для ФОП: пропозиції від Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк належить до ТОП-10 найбільших банків світу. Це, відповідно, означає надійність, технології, міжнародний досвід та експертизу для ФОП та бізнесу у різних галузях.
Банк пропонує для ФОП п’ять різноманітних тарифних пакетів:
- DEBUT,
- SALUT,
- OPTIMAL,
- ABSOLU
- спеціальний тарифний пакет для профі в IT-сфері — «IT Professionals».
Кожен пакет має свої особливості та комісії, що дозволяє ФОП обрати оптимальний варіант відповідно до своїх потреб та специфіки бізнесу.
Відкриття всіх пакетів є безкоштовним, а щомісячна вартість обслуговування рахунку варіюється від 50 до 600 грн залежно від обраного пакета.
При оплаті річного обслуговування наперед надається знижка 10%.
У пакетах IT Professionals, DEBUT та SALUT перші два місяці обслуговування безкоштовні, а в пакетах OPTIMAL та ABSOLU — перший місяць безкоштовний.
Платежі на рахунки в Credit Agricole у всіх пакетах безкоштовні.
Банк фокусується на технологічних компаніях та пропонує ІТ-клієнтам комплексне рішення Code of Trust на базі пакету IT Professionals та ще багато переваг для клієнтів:
- інтернет-банк CA+ Pro, що розроблений спеціально для ІТ-клієнтів та завдяки мультикабінету дозволяє довіреним особам керувати рахунками як одного ФОПа, так і великої групи ФОП ІТ;
- зменшення витрат ІТ-компаній завдяки послузі One Swift, що спрощує зарахування винагород розробникам;
- преміальне обслуговування та автокредитування на вигідних умовах.
Окремо варто відзначити додаткові сервіси, що пропонує банк для ФОП:
- оформлення особистих карток з будь-якої точки світу та доставлення по всьому світу;
- за потреби супровід в оформленні рахунку фізичної особи та обслуговування за кордоном.
У 2024 році Креді Агріколь здобув визнання як найнадійніший банк України (Dragon Capital і NV), найкращий банк для фінтех (Ukrainian Fintech Awards 2024), лідер з автокредитування в рейтингу від FinClub та отримав відзнаку від Banker за найкращий преміальний банкінг.
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