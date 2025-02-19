ТОП-5 тарифних пакетів для ФОП: пропозиції від Креді Агріколь Банк — Finance.ua

ТОП-5 тарифних пакетів для ФОП: пропозиції від Креді Агріколь Банк Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

ТОП-5 тарифних пакетів для ФОП: пропозиції від Креді Агріколь Банк

до ТОП-10 найбільших банків світу. Це, відповідно, означає надійність, технології, міжнародний досвід та експертизу для ФОП та бізнесу у різних галузях. Креді Агріколь Банк належитьЦе, відповідно, означає надійність, технології, міжнародний досвід та експертизу для ФОП та бізнесу у різних галузях.

DEBUT,

SALUT,

OPTIMAL,

ABSOLU

спеціальний тарифний пакет для профі в IT-сфері — «IT Professionals».

Кожен пакет має свої особливості та комісії, що дозволяє ФОП обрати оптимальний варіант відповідно до своїх потреб та специфіки бізнесу.

Відкриття всіх пакетів є безкоштовним, а щомісячна вартість обслуговування рахунку варіюється від 50 до 600 грн залежно від обраного пакета.

При оплаті річного обслуговування наперед надається знижка 10%.

У пакетах IT Professionals, DEBUT та SALUT перші два місяці обслуговування безкоштовні, а в пакетах OPTIMAL та ABSOLU — перший місяць безкоштовний.

Платежі на рахунки в Credit Agricole у всіх пакетах безкоштовні.

Банк фокусується на технологічних компаніях та пропонує ІТ-клієнтам комплексне рішення Code of Trust на базі пакету IT Professionals та ще багато переваг для клієнтів:

інтернет-банк CA+ Pro, що розроблений спеціально для ІТ-клієнтів та завдяки мультикабінету дозволяє довіреним особам керувати рахунками як одного ФОПа, так і великої групи ФОП ІТ;

зменшення витрат ІТ-компаній завдяки послузі One Swift, що спрощує зарахування винагород розробникам;

преміальне обслуговування та автокредитування на вигідних умовах.

Окремо варто відзначити додаткові сервіси, що пропонує банк для ФОП:

оформлення особистих карток з будь-якої точки світу та доставлення по всьому світу;

за потреби супровід в оформленні рахунку фізичної особи та обслуговування за кордоном.

У 2024 році Креді Агріколь здобув визнання як найнадійніший банк України (Dragon Capital і NV), найкращий банк для фінтех (Ukrainian Fintech Awards 2024), лідер з автокредитування в рейтингу від FinClub та отримав відзнаку від Banker за найкращий преміальний банкінг.

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