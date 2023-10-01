Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою — Finance.ua

Топ-5 смартфонів із бездротовою зарядкою Сьогодні 05:48 — Фондовий ринок

Бездротова зарядка — це ще одна зручність сучасного гаджета. Ти кладеш його — і він заряджається. Поки що це нововведення, яке притаманне дорогим гаджетам, але вже є з чого вибирати. Зробили вам добірку таких пристроїв з інтернет-магазину МТС.

Apple iPhone 14 Pro

Флагманська модель 2022 року підтримує бездротову фірмову зарядку MagSafe потужністю 15 Вт або зарядку універсального стандарту Qi, але потужність — тільки до 7,5 Вт. Зарядка Apple забезпечує повний заряд батареї приблизно за три з половиною години, але новий смартфон не комплектується.

Також серед переваг Apple iPhone 14 Pro — дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма та високою частотою оновлення. Таке поєднання забезпечує чітку, соковиту та контрастну картинку з плавними анімаціями.

Цей гаджет дуже швидкий у будь-яких завданнях, з запасом на кілька років. Залежно від версії смартфон підтримує від 128 ГБ до 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Батарея IPhone 14 Pro при повній зарядці забезпечує до 23 годин перегляду відео та до 75 годин програвання музики.

Apple iPhone 13

Якщо вам потрібна бюджетніша «яблучна» модель з підтримкою бездротової зарядки, зверніть увагу на iPhone 13. Цей гаджет підтримує традиційний стандарт Qi до 7,5 Вт, а також фірмовий MagSafe на 15 Вт.

Заряджання Qi насичує батарею iPhone 13 з нуля до 100% приблизно за три години. При підключенні до MagSafe на зарядку піде трохи менше — близько 2:00 і 45 хвилин. Зверніть увагу, що в комплекті до смартфону жодного з цих пристроїв немає.

iPhone 13 отримав дисплей на 6,1 дюйми з роздільною здатністю 2532×1170 пікселів. Екран видає яскраве та насичене зображення навіть при сильному засвіченні. У гаджета один із найрозвиненіших процесорів незважаючи на те, що йому більше двох років. На iPhone 13 малоймовірні лаги та підвисання навіть при великих навантаженнях у режимі багатозадачності.

Повної зарядки гаджета вистачить приблизно на 19 годин перегляду відео. При звичайному використанні вам так чи інакше доведеться заряджати пристрій щодня.

Samsung Galaxy S22

Флагман 2022 Samsung Galaxy S22 ви можете заряджати в бездротовому режимі за допомогою пристрою стандарту Qi потужністю до 15 Вт. Воно продається окремо. З ним ви поповните батарею смартфона з нуля до 100 приблизно за 110 хвилин.

При повній зарядці акумулятор видає значний час роботи. У вас буде до 15 годин використання мобільного інтернету, до 17 годин при підключенні до Wi-Fi, до 19 годин відтворення відео та до 57 годин аудіо.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 отримав підтримку найпотужнішої бездротової зарядки Qi у нашому огляді - на 50 Вт. З її допомогою батарея на 4500 мач зарядиться з 0 до 100% майже за годину. Зазвичай бездротова зарядка в комплект не входить.

Смартфон може похвалитися великим екраном на 6,28 дюйма з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Який би контент ви не дивилися на екрані, Xiaomi 12 забезпечить чітку, соковиту та яскраву картинку.

Флагманська швидкість роботи — заслуга потужного процесора з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Робота з програмами в режимі багатозадачності, ігри на максимальних налаштуваннях, редагування фото або відео — Xiaomi 12 подолає все.

За основний режим зйомки відповідає просунута камера на 50 мікс. Крім того, гаджет отримав надширококутний модуль на 13 Мпікс та датчик для макрозйомки на 5 Мпікс.

INFINIX NOTE 30 PRO

INFINIX NOTE 30 PRO — рідкісний поки приклад доступного смартфона з підтримкою бездротової зарядки стандарту Qi. Гаджет заряджається з пристрою потужністю до 15 Вт. Заряджання батареї ємністю 5000 мАч від 0 до 100% займає близько трьох годин.

За багатьма іншими характеристиками INFINIX NOTE 30 PRO також не поступається флагманським гаджетам. Смартфон отримав яскравий безрамковий дисплей на 6,67 дюйма з роздільною здатністю 2400×1080 і частотою оновлення 120 Гц.

Infinix NOTE 30 Pro працює на базі потужного процесора із 8 ГБ оперативної пам’яті. Ще одна унікальна особливість гаджета — можливість встановити другий модуль оперативної пам’яті з аналогічним обсягом, що прискорить запуск та роботу найважчих програм.

itechua За матеріалами:

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