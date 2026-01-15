Топ-5 сімейних седанів у 2026 році Сьогодні 23:06 — Технології&Авто

Сегмент седанів продовжує скорочуватися через зростання популярності кросоверів та позашляховиків, проте кілька виробників зберігають цей клас живим у 2026 році.

Середня вартість нового автомобіля у США станом на листопад 2025 року становить 49 814 доларів, але п’ять представлених середньорозмірних седанів коштують значно менше, пропонуючи простий салон, високі рейтинги безпеки та економічність. Про це пише SlashGear.

1. Honda Accord

Honda Accord одинадцятого покоління стартує від 28 295 доларів (близько 1,17 млн грн) плюс 1195 доларів за доставку. Базова комплектація отримала повний пакет технологій безпеки, включно з системою допомоги у заторах та автоматичним гальмуванням. NHTSA присвоїла моделі п’ять зірок за безпеку. Турбований 1,5-літровий двигун потужністю 192 к.с. забезпечує витрату 7,4 л/100 км, гібридна версія Sport Hybrid за 33 655 доларів досягає 6 л/100 км.

2. Toyota Camry

Toyota Camry 2026 року ексклюзивно постачається з гібридною силовою установкою — 2,5-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 230 к.с. Базова комплектація LE коштує 29 000 доларів (близько 1,2 млн грн) і демонструє витрату 4,6 л/100 км. Стандартний пакет Toyota Safety Sense 3.0 включає попередження про зміну смуги та систему попередження зіткнень. NHTSA також присвоїла Camry максимальний рейтинг безпеки.

3. Kia K5

Kia K5 у комплектації LXS стартує від 27 390 доларів (близько 1,13 млн грн) плюс 1175 доларів за доставку. Базова версія отримала 12,3-дюймовий сенсорний екран та системи уникнення зіткнень. Атмосферний 2,5-літровий мотор потужністю 191 к.с. забезпечує витрату 7,8 л/100 км, турбована версія GT за 33 490 доларів видає 290 к.с.

4. Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2026 коштує від 27 300 доларів за бензинову версію та 29 050 доларів за гібрид Blue з 2-літровим мотором на 192 к.с. Гібридна модель досягає витрати 4,6 л/100 км. NHTSA присвоїла Sonata п’ять зірок у краш-тестах.

5. Nissan Altima

Nissan Altima 2025 року буде останньою моделлю перед зняттям з виробництва. Вартість стартує від 27 000 доларів (близько 1,12 млн грн) плюс 1245 доларів за доставку. Автомобіль отримав стандартні системи безпеки, включно з моніторингом сліпих зон. Запас для ніг спереду — 111,3 см, ззаду — 89,4 см. Двигун 2,5 л потужністю 188 к.с. забезпечує витрату 7,4 л/100 км

