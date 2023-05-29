Топ-5 причин відмовитися від карти пам’яті в смартфоні — Finance.ua

Топ-5 причин відмовитися від карти пам’яті в смартфоні Сьогодні 05:47 — Особисті фінанси

Практично в будь-якому Android-смартфоні є слот під карту пам’яті. За допомогою такого розширення можна збільшити обсяг пам’яті до 1 Тб (залежно від моделі), пише u-news

На знімний накопичувач не всі додатки можливо встановити, але зате його можна використовувати для зберігання даних — фото і відео. Але є кілька нюансів, через які карту пам’яті краще не використовувати.

1. Карта пам’яті може підвести в будь-який момент. Пристрій такого типу вкрай примітивний і слабо захищений від програмних помилок. Часто траплялися ситуації, коли він виходив з ладу без видимих причин, забираючи в цифровий рай тисячі фотографій і відеороликів.

Як правило, ремонту такі пристрої не підлягають, а відновлення даних (якщо це можливо) може вийти у велику суму. Найчастіше це відбувається з дешевими накопичувачами від сумнівних маловідомих виробників.

2. Не всі програми можуть працювати з картою пам’яті. Річ у тім, що швидкість внутрішньої пам’яті смартфона вища, ніж швидкість роботи з флеш-картою. Не всі додатки можна встановити на картку — найосновніші вимагають якраз встановлення на накопичувач смартфона.

3. У сучасному смартфоні пам’яті і так багато. Якщо розглядати купівлю смартфона у 2023 році, то бажано брати девайс зі 128 гігабайтами пам’яті. Такого обсягу вистачить для звичайного використання пристроєм. Навіть якщо ви щодня знімаєте тік-токи, то 128 гігабайт вам вистачить надовго. То навіщо ще витрачати гроші на зовнішній накопичувач?

4. Інформація на карті пам’яті може бути скомпрометована або знищена вірусами. Наприклад, ви підключаєте карту в картрідер на ПК, у якому є віруси. Шкідливе ПЗ може не тільки скопіювати ваші файли, а й зашифрувати ваш накопичувач так, що ви не зможете ним користуватися.

Якщо вже пишемо про під'єднання SD-карти до картрідера, то варто згадати, що іноді карта пам’яті виходить з ладу саме в момент під'єднання до рідера через різкий стрибок напруги або наявність статичної електрики.

5. Карта пам’яті має ресурс, який вимірюється кількістю циклів перезапису. Файли на такому накопичувачі зберігаються у вигляді електричних зарядів усередині блоків мікросхеми. У міру зносу комірки мікросхеми перестають зберігати заряди, що призводить до повільної роботи і збоїв. Якщо ви постійно щось записуєте і видаляєте з SD-накопичувача, то настане такий момент, коли карта може вийти з ладу.

Карту пам’яті в смартфоні при активному використанні потрібно міняти на нову приблизно раз на рік. Можна використовувати додатки, які показують ступінь зносу такого накопичувача, але вони не завжди точні.

Чим замінити карту пам’яті?

Найпрактичніше рішення — використовувати хмарні сервіси зберігання даних. За бажання можна підібрати навіть безкоштовний сервіс. Єдиний мінус — потрібен швидкісний доступ в інтернет. Але у великому місті практично скрізь є 4G і Wi-Fi-точки в громадських місцях. А якщо користуєтеся картою пам’яті, то не забувайте періодично робити резервні копії на комп’ютер.

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