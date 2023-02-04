ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному — Finance.ua

ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному Сьогодні 19:12 — Технології&Авто

Зростання цін на бензин не за горами, тому водії прагнуть звести до мінімуму витрату пального. Ось лише не всі методи можуть бути однаково ефективними.

П’ять головних помилок автолюбителів, які тільки збільшать «ненажерливість» залізного коня.

Отже, які ж помилки можуть робити навіть найдосвідченіші автомобілісти:

Прогрівати машину

Є легенда, що якщо авто добре прогріти, воно почне витрачати менше пального. Так, це може спрацювати із карбюраторною продукцією радянського автопрому. Ось тільки нові автомобілі довго прогрівати не варто — це нічого не дасть.

Вибирати неправильний бензин

Велика помилка — заправляти автомобіль бензином із вищим октановим числом, розраховуючи, таким чином, заощадити. Насправді може не тільки збільшитися витрата палива, але і з’являться проблеми з двигуном і випускною системою. Кожна конкретна марка авто має «своє» паливо з певним октановим числом.

Не глушити авто

Існує думка, що при короткостроковій зупинці краще не глушити машину, тому що при пуску двигуна витрачається більше пального. Цей «лайфхак» може бути справедливим до дизельних двигунів. Насправді ж при запуску витрачається стільки ж бензину, скільки при його холостій роботі.

Їхати на «нейтралці»

Ця дія не тільки не дозволить заощадити, ви ще можете потрапити в аварію. Особливо взимку.

Використовувати присадки

Є думка, що використання присадок до палива може допомогти у питанні його заощадження. Це не так. Безліч присадок у продажу пояснюється тим, що на автоаматорах просто «роблять гроші». До того ж деякі присадки можуть погано позначитися на моторі і вивести його з ладу.

Довідка Finance.ua:

Які автомобілі можуть примусово вилучати для потреб ЗСУ. Під час військового стану в Україні у громадян, підприємств, органів влади та самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних Сил України.

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