ТОП-5 помилок у складанні планів на рік: як досягти бажаного — Finance.ua

ТОП-5 помилок у складанні планів на рік: як досягти бажаного Сьогодні 08:22 — Особисті фінанси

ТОП-5 помилок у складанні планів на рік: як досягти бажаного

Здавалося б, у плануванні таких речей немає нічого складного. Хочу зробити це — записую — роблю. Все просто, вперед! Проте тут є свої нюанси. Тож далі розглянемо деякі поширені помилки, яких припускаються люди, коли ставлять цілі.

Про це пише work.ua

Помилка 1: ставити нереалістичні цілі

Визначаючи можливі цілі, потрібно дати волю своїй уяві та амбіціям, відкинути страхи та мріяти про велике. Однак, коли ви вибрали ціль, переконайтеся, що вона реалістична і ви дійсно можете її досягти за конкретний період.

Наприклад, якщо ваша мета — пробігти марафон, то зробити це наступного місяця нереально, адже до такого навантаження треба готуватися кілька місяців. Або, якщо ви хочете стати генеральним директором компанії, але у вас немає досвіду, ця мета може бути непрактичною — принаймні поки що.

Щоб встановити реалістичні цілі, використовуйте стратегії SMART, переконайтеся, що вони є конкретними, вимірними, досяжними, релевантними та у вас є достатньо часу, щоб їх досягти.

Помилка 2: ставити «чужі цілі»

Деякі люди — родичі, друзі чи навіть керівник — можуть впливати на ваші цілі. Можливо, вони думають, що знають, що для вас краще, або хочуть, щоб ви пішли певним шляхом або зробили щось конкретне.

Так, важливо зберігати хороші відносини з цими людьми. Так, ви повинні виконувати те, що просить ваш бос, але ж у розумних межах. Ваші цілі мають бути вашими, а не чиїмись. Тож будьте твердими у своїх переконаннях і робіть те, що хочете саме ви.

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Помилка 3: ставити забагато цілей

Так хочеться багато всього зробити — і для кар'єри, і для здоров’я, і для особистого розвитку. Проблема лише в тому, що у кожної людини є ліміт на час та енергію. Якщо ви намагаєтеся зосередитися на багатьох різних справах одночасно, ви не зможете приділити належну увагу окремим цілям.

Використовуйте правило «якість, а не кількість». Визначте відносну важливість усього, що ви хочете досягти протягом наступних шести-дванадцяти місяців. Потім виберіть, скажімо, 3−5 цілей, на яких потрібно зосередитися. І ви все встигнете.

Помилка 4: нехтувати цілями, які приносять вам радість

Уявіть, ви щойно склали список цілей на наступний рік, взяли на себе зобов’язання збільшити продажі на 15%, хочете подати заявку на навчання, обіцяєте читати одну книгу про лідерство щомісяця. Видається, що список цілком досяжний, але є одне «але»: перераховані цілі зосереджені лише на кар'єрі. А цілями, які стосуються інших аспектів життя, тут і не пахне.

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Не варто нехтувати справами, які приносять вам задоволення. Написання книги, похід у гори або облаштування домашнього саду також можуть бути неймовірно важливими для вашого щастя та добробуту. Тож спробуйте тримати баланс.

Помилка 5: неправильно оцінювати час

Чи траплялося таке, що виконання якогось завдання або проєкту займало більше часу, ніж ви планували? Напевно, часто. Подібне могло статися й з цілями, які ви ставили собі в минулому.

Якщо ви неточно оцінили строки й виявилося, що на досягнення мети потрібно більше часу, це може бентежити й навіть змусити вас здатися.

Тож, встановлюючи часові рамки, враховуйте затримки, невдачі, форсмажори й закладайте «із запасом». Якщо ви закладете додатковий час, ви будете відчувати менше тиску й неодмінно закінчите справу до визначеної дати.

Головне пам’ятати: як би ефективно ви не працювали, не досягати певних цілей нормально. Хоча не дуже весело. Проте невдачі визначають ваш характер і несуть корисні уроки. Тож не засмучуйтеся, якщо вам щось не вдалося — просто визначте, де помилилися, і використайте ці знання, щоб наступного разу втілити все до останньої цілі.

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