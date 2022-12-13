Як розвинути в собі навички фінансової дисципліни: 5 правил — Finance.ua

Як розвинути в собі навички фінансової дисципліни: 5 правил Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Фінансова дисципліна — це коли ви контролюєте свої гроші, дозволяєте собі «маленькі» щоденні радощі, уникаєте імпульсивних витрат, але можете купити й оплатити все, що дійсно потрібно.

За словами Роберта Лі, інвестора-практика з досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, а також сертифікованого спеціаліста Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за напрямом «Торгівля цінними паперами», фінансове життя — це як стілець з 4 ніжками.

1. Заробляємо

2. Контролюємо витрати

3. Заощаджуємо

4. Інвестуємо

Без фінансової дисципліни ніжки ламаються і втрачається стабільність.

Під час конференції «Жити на відсотки» , що проходила в Києві 10 грудня, Роберт поділився з відвідувачами п’ятьма основними правилами розвитку фінансової дисципліни.

Правило 1. Формуйте бюджет.

Пропишіть абсолютно всі доходи й витрати. Подумайте, який рівень життя хочете, та скільки на це потрібно коштів.

Визначте, яких витрат можна позбутися: підписка на клуб, який не читаєте, кава в кафе тощо.

Правило 2. Об’єктивно оцініть свої борги.

Враховуйте все: заборгованість за кредиткою, оплати частинами, навчання дітей, іпотеку, кредит на авто.

Додайте до кожного пункту відсоткові ставки. Додайте мінімальний щомісячний платіж, який йде на погашення цих боргів.

Правило 3. Спочатку платіть собі.

В побуті першочергово подбайте про регулярні витрати для себе (їжа, транспорт, комунальні послуги тощо).

Щодо накопичень — формуйте резервний капітал з усіх надходжень.

Правило 4. Формуйте фінансову подушку.

Вкрай важливо, щоб у вас був запас коштів на життя щонайменше на 3-6 місяців на випадок, якщо трапиться щось непередбачене.

Це підстрахування — це не те саме, що накопичувати на відпустку або дорогу покупку. Це також не інвестиції. Це запас грошей на форс-мажор.

Правило 5. Інвестуйте, бо це гроші на майбутнє.

Інвестувати для життя на пенсії (складний відсоток класно спрацює). Інвестувати задля підвищення рівня життя. Інвестувати, щоб закрити кредити.

Варто також розрізняти інвестиційні та не інвестиційні інструменти.

Серед інвестиційних:

— нерухомість (житлова та комерційна);

— цінні папери (пайові та боргові);

— кредитування;

— венчурне інвестування (девелоп, стартапи тощо).

Серед не інвестиційних, на думку експерта:

— криптовалюта;

— іноземна валюта;

— золото (банківське та ювелірне);

— підприємництво.

Навчатися інвестувати ніколи не пізно. Ви можете придбати запис конференції «Жити на відсотки» за посиланням і почати вивчати інвестування вже зараз.

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