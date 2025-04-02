⛔️ТОП-5 помилок при оформленні страхування — Finance.ua

⛔️ТОП-5 помилок при оформленні страхування Сьогодні 17:05 — Страхування

⛔️ТОП-5 помилок при оформленні страхування

Оформлення автострахування — важливий процес, який допомагає захистити вас від фінансових втрат у разі ДТП чи інших непередбачуваних ситуацій. Проте багато водіїв припускаються типових помилок, які можуть обернутися додатковими витратами або навіть відмовою у виплатах. Розглянемо найпоширеніші помилки.

🏆Вибір найдешевшого полісу без аналізу умов

Багато водіїв орієнтуються виключно на вартість страхового полісу. Дешевий поліс може мати обмежені умови, що зробить виплати за збитки мінімальними. Завжди уважно читайте умови страхування та перевіряйте, що саме покриває ваш поліс.

🏆Невірні або неповні дані в документах

Помилки в особистих даних або інформації про автомобіль можуть стати причиною відмови у виплаті. Переконайтеся, що всі дані введені правильно: номерний знак, VIN-код, серія та номер паспорта тощо.

🏆Ігнорування додаткових ризиків

Деякі страхувальники оформлюють стандартний поліс, не замислюючись про можливі ризики. Автоцивілка за замовчуванням покриває до 250 000 грн шкоди власності. При серйозних аваріях цієї суми може не вистачити, тому радимо додати додаткове покриття та захистити свій бюджет від непередбачених витрат.

🏆 Несвоєчасне повідомлення страхової компанії про ДТП

Після аварії багато водіїв затягують з повідомленням страховика або взагалі забувають про це. Однак у більшості страхових компаній є чіткі терміни про дзвінок з місця ДТП про страховий випадок (зазвичай 2−3 дні). Порушення цих термінів може стати підставою для відмови у виплаті.

🏆Нехтування репутацією страхової компанії

Оформлюючи страховку, варто звертати увагу не лише на ціну, а й на відгуки про компанію. Низька ціна може бути ознакою ненадійності страховика, проблем із виплатами або поганого сервісу. Перед вибором варто перевірити рейтинг компанії, почитати відгуки клієнтів і дізнатися про реальну практику виплат.

🫂Щоб уникнути проблем з автострахуванням, варто уважно підходити до вибору поліса, ретельно перевіряти документи і дотримуватись правил повідомлення страхової компанії про випадки. Якісне страхування — це не просто папірець, а ваш захист у критичних ситуаціях.

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