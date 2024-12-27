ТОП-5 найкращих нових хетчбеків: рейтинг 2024−2025 років (фото, ціна) — Finance.ua

ТОП-5 найкращих нових хетчбеків: рейтинг 2024−2025 років (фото, ціна) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Сучасні хетчбеки пропонують різноманітність дизайнів і технологій: від електричних і гібридних моделей до преміальних авто, що нагадують розкішні седани. Окрім того, деякі доводять, що хетчбек може бути не лише практичним, але й спортивним, поєднуючи комфорт для пасажирів із гострими відчуттями від керування.

Експерти з Car and Driver опублікували рейтинг найкращих нових хетчбеків 2024—2025 років.

Honda Civic Hatchback 2025

Базова ціна: $28 545

Це авто пропонує стильний дизайн, інноваційний інтер’єр та високу економічність. Новий гібридний двигун забезпечує потужне прискорення та витрату пального майже 50 миль на галон, роблячи його практичним і ефективним вибором. Завдяки доступним сучасним функціям та витонченій керованості, Civic залишається одним із найкращих у своєму класі.

Mazda 3 Hatchback 2025

Базова ціна: 26 135 доларів

Поєднує стильний дизайн із преміальними матеріалами, підносячи враження від водіння на новий рівень. Авто пропонує два чотирициліндрові двигуни, зокрема потужний турбонаддув, і доступний повний привід для додаткової стабільності. Завдяки маневреності, витонченому інтер’єру та можливості вибору механічної коробки передач, Mazda 3 виділяється серед конкурентів як ідеальний вибір для поціновувачів динамічного водіння.

Toyota Prius 2024

Базова ціна: $29 085

Toyota Prius 2024 представляє нову еру для культового гібридного хетчбека, поєднуючи стильний дизайн і поліпшену продуктивність. Авто оснащене двигуном потужністю до 196 к.с. з опціональним повним приводом і може досягати 57 миль на галон, зберігаючи статус одного з найекономічніших у своєму класі. З оновленим інтер’єром, більшими екранами та доступними функціями, такими як підігрів задніх сидінь, Prius 2024 підходить як для естетів, так і для поціновувачів ефективності.

Honda Civic Type R 2025

Базова ціна: 46 690 доларів США

Залишається одним із найбажаніших автомобілів серед енергійних водіїв завдяки поєднанню продуктивності та керованості. Honda Civic Type R 2025 з 315 к.с. під капотом і шестиступінчастою механічною коробкою передач, готова до треку, зберігаючи зручність для щоденних поїздок. Відомий своїм неймовірним зчепленням і збалансованістю Civic Type R входить до списку 10 найкращих автомобілів року.

Toyota GR Corolla 2025

Це компактний хетчбек, перетворений підрозділом Gazoo Racing на справжній автомобіль для ентузіастів. Його 1,6-літровий трициліндровий турбодвигун забезпечує потужність у 300 к.с., а стандартна шестиступінчаста механічна коробка передач і повний привід роблять кожну поїздку захоплюючою. Новинка 2025 року — восьмиступінчаста автоматична трансмісія, яка додає гнучкості без втрати драйву.

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