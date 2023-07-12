Топ-5 найкращих функцій iPadOS 17 — Finance.ua

Топ-5 найкращих функцій iPadOS 17 Сьогодні 03:57

Топ-5 найкращих функцій iPadOS 17

Як і iOS 17, операційна система для iPad отримала цікаві поліпшення для комфортної роботи на великому екрані. Ось п’ять найпомітніших нововведень, доступних на iPadOS 17.

Локскрін і віджети

Система обзавелася розширеними параметрами кастомізації екрана блокування. Можна вибрати різноманітні стилі для годинника і дати, включно з кольором і шрифтом; встановити оптимізовані для iPad динамічні шпалери, а також створювати свої фонові зображення. Функція Live Photo додає анімацію на знімок із галереї під час розблокування планшета. Передбачена опція додавання віджетів на локскрін, серед яких є Live Activities.

Наступне нововведення розширює корисність віджетів на робочому столі. Вони стали інтерактивними і частіше оновлюють вміст. Так, у випадку з нагадуваннями можна відзначати виконані завдання, а ще керувати гаджетами розумного будинку і відтворенням музики з головного екрана.

«Здоров'я» і робота з PDF

Застосунок Health вийшов для iPadOS 17. У ньому зручно відстежувати фітнес-показники з Apple Watch та інші дані, що стосуються здоров’я. Розділ «Психологічне самопочуття» теж має з’явитися у версії утиліти для планшетів.

Оптимізоване автозаповнення дасть змогу додавати імена, адреси, номери та інші відомості у відповідні порожні поля PDF-документів. Інформацію можна автоматично імпортувати з контактів. Крім того, PDF-файли вийде завантажувати в «Нотатки» і доповнювати їх анотаціями і малюнками за допомогою Apple Pencil. Доступний і пресет спільної роботи, що дає змогу обговорювати документ разом із колегами в реальному часі.

Stage Manager

Інструмент багатозадачності отримав кілька удосконалень. Серед них — можливість вільно змінювати розмір і положення вікон на екранах. До того ж у цьому режимі зараз підтримується зовнішня веб-камера для конференцій. Наприклад, легко підключити вебку, вбудовану в Studio Display.

Низку штатних програм теж оновили: у Messages впровадили функцію Live Stickers і оптимізували інтерфейс; у Safari підвищили безпеку; Freeform отримала додаткові інструменти для малювання.

itechua За матеріалами:

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