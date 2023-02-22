ТОП-5 найкращих електромобілів та гібридів, які з'являться у 2023 році — Finance.ua

ТОП-5 найкращих електромобілів та гібридів, які з'являться у 2023 році 22.02.2023, 00:15 — Технології&Авто

Протягом наступного десятиліття людство стане свідками появи електромобілів та гібридних автомобілів, які зроблять нинішніх любителів бензину схожими на динозаврів. Електричні та гібридні автомобілі вже тут, і вони стають все кращими.

Якщо ви думаєте про покупку електромобіля або гібрида найближчим часом, цей список допоможе вам ознайомитися з деякими варіантами, які з’являться на ринку цього року, і розповість, чого від них очікувати з точки зору продуктивності, дальності ходу та функціональних можливостей.

1. Polestar 3

Polestar завжди наголошувала на продуктивності та розкоші. Polestar 1 славиться своєю керованістю, а Polestar 2 — своїми потужними двигунами. Polestar 3 нічим не відрізняється, але в ньому трохи більше стилю, ніж можна було б очікувати від компанії Volvo.

Polestar 3 оснащений двомоторною силовою установкою, яка живиться від неймовірної батареї потужністю 111 кВт/год. Він також має вражаючий запас ходу в 609 кілометрів на одній зарядці. І якщо цього було недостатньо, щоб переконати вас у тому, що Polestar 3 — найкращий автомобіль 2023 року, у нього також є інтер’єр, який виглядає так, ніби він зійшов прямо з фільму про Джеймса Бонда, з достатньою кількістю відповідних технологій та гаджетів.

2. Hyundai Ioniq 6

Коли справа доходить до електромобілів, Hyundai Ioniq 6 має все. Він має дизайн, стиль, і ціну, яка не викличе у вас бажання вийти з дилерського центру і заплакати.

Цей автомобіль не тільки дуже зручний і привабливий в управлінні, але і чудово виглядає. У нього плавні вигини, які надають йому спортивного вигляду. А оскільки це повнопривідний автомобіль, ви можете насолоджуватися засніженими дорогами взимку, а також влітку сонячними днями. Найкраща частина — це інтер’єр автомобіля, який виглядає абсолютно унікально.

3. Lucid Air Sapphire

Lucid Air Sapphire — ще один чудовий варіант, на який варто звернути увагу. Він поєднує в собі стиль, продуктивність та ефективність. Він видає понад 1200 кінських сил та конкурує з Tesla S за звання найшвидшого серійного автомобіля на дорозі.

Розробники зробили Lucid Air Sapphire з нуля як електромобіль, а не просто переробили існуючий бензиновий автомобіль. Це означає, що все в цьому автомобілі спрямоване на комфорт пасажирів та економічність. Це робить автомобіль комфортнішим для щоденного водіння.

4. Chevrolet Corvette E-Ray

Chevrolet Corvette E-Ray — це електричний гібрид, який з’явиться у продажу у 2023 році. Якщо у вас немає великого досвіду роботи з гібридними автомобілями, E-Ray — гарна ідея для початку. Цей автомобіль створює серйозні проблеми для Porsche та гібридного 911, оскільки обіцяє стати його найкращим конкурентом.

Ми поки що точно не знаємо, скільки це буде коштувати, але, ґрунтуючись на тому, наскільки добре Chevrolet зарекомендувала себе зі своїми гібридами та Corvette загалом, ми думаємо, що цей автомобіль стане ще одним із їхніх найбільших хітів. І ми згадували, який крутий вигляд він має. Нам вже подобаються витончені лінії та вигини C8.

5. Porsche 911 Hybrid

В авто представлена ​​найновіша еволюція двигуна 911. Двигун 911 довгий час був найвідомішим символом бренду Porsche і легко зрозуміти чому. Двигун з повітряним охолодженням був і завжди буде іконою у спадщині автомобілів 911. Двигуни 911-го потужні, ефективні та надійні, а версія з водяним охолодженням та турбонаддувом також б’є всілякі рекорди, що робить цей автомобіль одним із найкращих в історії.

Porsche постійно вдосконалюється, щоб задовольнити потреби сучасного водія. Наразі вони пропонують гібридні версії своїх культових спортивних автомобілів. Абсолютно нова гібридна система дозволяє авто зберігати свій спортивний характер, одночасно виграючи від підвищення економічності та продуктивності. Це також, як і раніше, дозволяє знизити центр ваги і ще краще розподілити вагу.

Tesla чи Porsche, гібрид чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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