ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)

Технології&Авто
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ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото), Фото: ілюстративне
Останні 18 років ринок мобільних пристроїв еволюціонував так стрімко, що навіть бюджетні моделі здатні задовольнити базові потреби користувачів. Проте експерти нагадують, що серед сотень пропозицій усе ще трапляються відверто слабкі апарати, які розчаровують автономністю, камерою чи екраном.
Про п’ять найгірших смартфонів пише Choice.

Motorola Moto G04

Модель отримує всього 49% загальної оцінки від видання.
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
Камера, дисплей і продуктивність відверто слабкі, а 33-годинна автономність не рятує враження. Телефон міцний, однак користуватися ним некомфортно.

Nokia G22

Модель здатна протриматися 34 години, та експерти поставили їй лише 53%.
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
Продуктивність та камера розчаровують, а модулі GPS, сканер відбитків і мобільні мережі працюють нестабільно. Відчутно завищена ціна робить пристрій невигідним вибором.

Nokia G42 5G

Смартфон отримав 58% у тесті.
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
Попри добру міцність і повний набір функцій, дисплей, камера, швидкодія та 35-годинна батарея залишилися лише «на тверду трійку». Доцільно розглядати хіба що під час великого розпродажу.

Motorola Moto G24

Апарат показує 59% загального балу.
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
Він програє конкурентам надто повільною роботою та невиразним екраном, хоча звучить гучно та якісно. Автономність на рівні 43 годин не компенсує цих недоліків.

Google Pixel 8

Окрема проблема — коротка робота від батареї в деяких топових моделях. Смартфон витримав лише 19 годин 30 хвилин, набравши 48% за автономність.
ТОП-5 найгірших моделей смартфонів (фото)
У 2025 році, коли навіть доступні телефони можуть знімати гідні фото та працювати понад добу без підзарядки, такі результати виглядають відверто відсталими.
За матеріалами:
Novyny.live
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