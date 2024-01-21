Топ-5 моделей Suzuki в сучасній лінійці марки (фото) — Finance.ua

Топ-5 моделей Suzuki в сучасній лінійці марки (фото) Сьогодні 21:20 — Технології&Авто

У 2016 році компанія Suzuki була одинадцятим найбільшим автомобільним виробником у світі за обсягом виробництва. Компанія Suzuki має понад 45 000 співробітників і 35 виробничих потужностей у 23 країнах.

Обсяг продажів автомобілів у всьому світі посідає десяте місце серед автомобільних марок, тоді як внутрішній обсяг продажів (в Японії) є третім за величиною в країні після Toyota та Nissan.

Автомобілі марки Suzuki на весь світ відомі своєю надійністю, практичністю і ліквідністю. Вони дуже добре відповідають іміджу всього японського автопрому в загальному, хоча — серед таких марок як Toyota, Nissan, Honda, Mazda чи Subaru — компанія Сузукі пропонує в середньому більш консервативні моделі, зі спокійним дизайном і перевіреними рішеннями. Сьогодні глобальна лінійка Suzuki складається винятково з моделей малого класу (переважно хетчбеки, кросовери), на яких фірма вирішила сконцентрувати зусилля останнім часом.

Suzuki Baleno

Suzuki Baleno — це 5-дверний хетчбек В-класу (або малого класу). У модельній ієрархії Suzuki він стоїть як продукт початкового рівня, тобто вхідна модель до бренду. Якщо споріднений Suzuki Swift є свого роду «модною штучкою», то Baleno — це більш практична та бюджетна альтернатива. У нього просторіший багажник (у Swift лише 265 л, а у Baleno — 355 л), довша колісна база (більше простору для задніх пасажирів), вищий кліренс і дещо краща плавність ходу. Хоча у підсумку, керувати обома японськими хетчбеками дуже весело, обоє мають гарно налаштоване шасі і прозорі реакції на руль.

Переваги:

Економічний, доступний, надійний;

Чудово налаштоване шасі;

Зручний і практичний.

Недоліки:

Не продається в Україні і ЄС;

Немає нормальної АКПП;

Присутні деякі архаїчні бюджетні рішення в комплектації.

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross — це малий або субкомпактний японський кросовер. Він призначений для тих, хто шукає довговічності та ліквідності серед асортименту машин цього класу, але кому при цьому хочеться більш статусний чи зрілий імідж, ніж у більшості конкурентів. Інтер'єр не такий простий як у Vitara (про це далі), але на тлі інших малих кросоверів тут все спокійно і дуже звично. У салоні S-Cross дуже зручно і затишно, а ще вам сподобається пристойний рівень оснащення навіть базової комплектації.

Переваги:

Надійність і добротність;

Зручність, практичність, продуманість;

Версії 4×4, з АТ / МТ.

Недоліки:

Дорожча за Vitara;

Тільки турбодвигун;

В Україні не доступна модифікація Hybrid.

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara — це аналогічна за розмірами до S-Cross модель, тобто малий (субкомпактний) кросовер. Але за духом це більш консервативна пропозиція, навіть за мірками Suzuki. Багато людей люблять і поважають автомобілі Сузукі за надійність, якість і практичність. При відносно невеликих габаритах, Vitara порадує доволі об'ємним салоном з непоганою ергономікою посадки, легким входом-виходом і хорошою оглядовістю. Відповідно, маневрування в місті при таких даних теж буде вкрай простим. Повний привід, мала маса і пристойний кліренс (18.5 см) — усе це дасть вам хорошу впевненість у собі як в умовах міста, так і на пересічній місцевості.

Переваги:

Надійність, практичність, ліквідність;

Чудовий бензиновий двигун;

Хороше оснащення.

Недоліки:

Для когось надто консервативний в салоні;

Повний привід в Україні - прерогатива лише топ-версії.

Suzuki Swift

Suzuki Swift - це ще один малий 5-дверний хетчбек (В-клас) у глобальній лінійці бренду. Проте, на відміну від згаданого уже Baleno, тут практичність була принесена в жертву на користь дизайну та стилю. У «правильному» кольорі Swift виглядає ідеальним автомобілем для дам. У ньому присутні відповідні імідж та харизма, а ще — це напрочуд зручний в керуванні транспортний засіб. 5-дверка Suzuki може потягатися з MINI як в плані класного дизайну, так і в ракурсі задоволення від керування. А це вже серйозно. Всередині вас чекає значно більш консервативний салон, ніж в Cooper, з простішими матеріалами оздоблення, та це вже нюанси. Зрештою, вартує японська модель помітно менше за MINI.

Переваги:

Виразний дизайн екстер'єру;

Легке і захопливе керування;

Зручний, економічний, ліквідний.

Недоліки:

Динаміка з АКПП слабка;

Салон надто консервативний;

Програма персоналізації скромна.

Suzuki Jimny

Suzuki Jimny — це малий рамний позашляховик, який фактично не має прямих конкурентів. Ніхто більше не випускає рамного всюдихода з такими невеликими габаритами. Культовий японський 4×4 не запропонує стільки простору, як у позашляховиків Nissan, Toyota чи Mitsubishi, і не поділяє з ними багато оснащення з комфорту та безпеки. Ба більше, в ЄС Suzuki продає свій Jimny виключно у 2-місному виконанні. Тому ця машина більше підійде тим, хто цінує довговічність і витривалість в позашляховику, але зазвичай їздить в машині сам або максимум з одним пасажиром.

Переваги:

Це повноцінний рамний позашляховик;

Висока надійність і витривалість;

Чудова прохідність і оглядовість;

Зручний для міської експлуатації.

Недоліки:

Слабка динаміка;

2-місна компоновка;

Версія з АКПП дорого коштує.

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MMR За матеріалами:

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