ТОП-5 кращих міст України: де жити найкомфортніше — Finance.ua

ТОП-5 кращих міст України: де жити найкомфортніше Сьогодні 20:20 — Світ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну справило сильний вплив на українців і країну в цілому. Масовий виїзд жителів небезпечних регіонів в західні і центральні області сприяє розвитку цих міст.

«У всіх українських рейтингах Київ займає нижче 10 місця. У Києві некомфортно жити людям, і вони про це говорять», — зазначив глава і засновник Офісу трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю РБК-Україна.

Найкращим вибором будуть такі міста:

Івано-Франківськ;

Вінниця;

Житомир;

Харків;

Львів.

За його словами, через повномасштабну війну багато українців переїхали в західні регіони України. Він вказав, що разом з жителями переїжджає і бізнес, що сприяє розвитку економіки.

«Наприклад, у Львові вартість квадратного метра на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда і власність теж. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсона, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався», — пояснив Бахматов.

Оренда житла в Україні - в яких містах дорого жити

У Києві вартість оренди квартири в січні становить в середньому 13 тисяч гривень, «двушку» можна орендувати приблизно за 18 тисяч гривень, а трикімнатну квартиру — в середньому за 30 тисяч гривень.

Водночас у Львові однокімнатні квартири все ще залишаються дорожчими, ніж у Києві. Найчастіше такі квартири здають за 15 600 гривень.

У Дніпрі оренда «двушки» і «троячки» коштує так само, як і у Львові. Однак однокімнатна дешевше — 10 500 гривень, що на 5% більше, ніж у грудні.

Зате в Одесі в середньому вартість оренди житла з однією кімнатою зменшилася на 5% і становить 7 400 гривень. Ціни на дво — і трикімнатні квартири в порівнянні з груднем залишилися без змін -9 і 12 тисяч.

У Харкові зняти «однушку» можна за 4 тисячі гривень. Дво-і трикімнатні квартири коштують 6 і 8 тисяч.

УНІАН За матеріалами:

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