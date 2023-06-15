Топ-5 кращих гібридних 7-місних автомобілів у Європі (фото, ціна, плюси та мінуси) — Finance.ua

Топ-5 кращих гібридних 7-місних автомобілів у Європі (фото, ціна, плюси та мінуси)
Європейський ринок автомобілів є чи не найбагатшим у світі. Знайти і придбати тут можна майже усе. Тому якщо поставити подвійну задачу — знайти 7-місний автомобіль, та не простий, а з гібридною силовою установкою (звичайний «гібрид» або під'єднуваний) — то все одно вибрати буде з чого.
MMR.net.ua зібрали 7 найкращих транспортних засобів, що продаються на ринку ЄС, які витрачають мало бензину, зате здатні перевозити чималу кількість людей одночасно.
1. Volkswagen Multivan Hybrid (Long)
- Країна: Німеччина;
- Клас: мікроавтобус;
- Тип гібридної системи: Plug-in hybrid;
- Ціна від, €: ≈ 56 000.
Volkswagen Multivan відноситься до категорії мікроавтобусів преміум-класу. Найостанніше покоління Т7 розроблене вже як виключно самостійна модель, що відтепер немає спільного конструктиву з фургонами Transporter. Головними козирами мікроавтобуса завжди були висока якість виготовлення, всюдисуща продуманість та вивіреність, широкий вибір модифікацій та сучасні технології. От, наприклад, витрати бензину у змішаному циклі для гібридного «буса» дорівнюють 1.8 л/100 км.
Переваги:
Якість і продуманість у кожній деталі;
Багате стандартне оснащення і безкінечний список опцій;
Мінуси:
Дорога річ;
Добрячі габарити;
Відсутні модифікації 4×4.
2. Dacia Jogger Hybrid
- Країна: Румунія;
- Клас: універсал В-класу підвищеної ємності;
- Тип гібридної системи: Full hybrid (паралельний);
- Ціна від, €: ≈ 25 000.
Семимісний Dacia Jogger Hybrid є найменшим автомобілем у цьому списку і найдешевшим також. Це воістину унікальна пропозиція на ринку, яка вже стала хітом продажів в ЄС. Насправді попри спільну основу з Dacia Logan III покоління, тут на 3-му ряду спокійно сядуть двою дорослих чоловік! Цьому сприяють піднята лінія даху (відносно Logan), подовжена колісна база і взагалі значно більший кузов, якщо порівнювати все, що є поза центральною стійкою.
Переваги:
Співвідношення ціна/якість — поза конкуренцією;
Практичний і зручний;
Мінуси:
Економічність не так і вражає;
Динаміка середня.
3. Volvo XC90 Rechagre
- Країна: Швеція;
- Клас: великий SUV;
- Тип гібридної системи: Plug-in hybrid;
- Ціна від, €: ≈ 88 000.
Volvo ХС90 високо цінується по всьому світу. Шведський SUV підкорює покупців своєю безпекою, якістю, надійністю та сучасними технологіями — шикарний сімейний автомобіль для тих, хто може собі дозволити їздити на Volvo.
Переваги:
Найсучасніші технології, першокласна якість;
Безпека і комфорт;
Мінуси:
Ціна обслуговування і запчастин височенна;
Можливості на бездоріжжі мізерні;
Бракує утилітарності як на SUV.
4. Ford Galaxy Hybrid
- Країна: Німеччина;
- Клас: великий MPV (мінівен);
- Тип гібридної системи: Full hybrid (паралельний);
- Ціна від, €: ≈ 43 000.
Мінівен Ford Galaxy завжди був найгострішим у керуванні MPV на ринку. Цей здоровенний мінівен має настільки розумно налаштоване шасі, що попри усю свою сімейність і орієнтацію на комфортабельність, ця машина даруватиме вам задоволення від керування вулицями міста і на шосе не менше, ніж який-небудь європейський седан. Це стосується і гібридної версії (єдиної доступної зараз), яка має 2,5-літровий бензиновий двигун, що сумарно з електромотором видає 190 к.с.
Переваги:
Практичний, продуманий, добротний у всьому;
Прекрасно збалансований на ходу;
Мінуси:
Мультимедійна система застаріла;
Кліренс низький.
5. Ford Tourneo Custom Hybrid (Long)
- Країна: Німеччина;
- Клас: мікроавтобус;
- Тип гібридної системи: Plug-in hybrid;
- Ціна від, €: ≈ 63 000.
Повністю нова генерація фордівського буса Tourteo Custom пропонується у трьох виконаннях: стандартному дизельному, бензиновому гібридному та повністю електромобіль. Отож, бензинова plug-in гібридна модифікація в якості ДВЗ використовує 2,5-літровий агрегат та батарею на 16,5 кВт*год, що дає можливість на повній зарядці проїхати до 50 км виключно на електротязі. За даними mmr.net.ua, Tourneo Custom має кілька розумних функцій, як-от перекидне кермо, яке перетворюється на невеликий столик або тримач для ноутбука/планшета в статичному положенні. Ford також розмістив подушку безпеки переднього пасажира на даху, а не в «торпедо», що дає більше місця для зберігання речей в останньому.
Переваги:
Повністю незалежна підвіска по колу і видатна керованість;
Суперпродуманий, зручний, сучасний салон;
Мінуси:
Вартість не мала;
Величенький.
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