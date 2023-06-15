Топ-5 кращих гібридних 7-місних автомобілів у Європі (фото, ціна, плюси та мінуси) — Finance.ua

Топ-5 кращих гібридних 7-місних автомобілів у Європі (фото, ціна, плюси та мінуси) Сьогодні 21:00 — Фондовий ринок

Європейський ринок автомобілів є чи не найбагатшим у світі. Знайти і придбати тут можна майже усе. Тому якщо поставити подвійну задачу — знайти 7-місний автомобіль, та не простий, а з гібридною силовою установкою (звичайний «гібрид» або під'єднуваний) — то все одно вибрати буде з чого.

MMR.net.ua зібрали 7 найкращих транспортних засобів, що продаються на ринку ЄС, які витрачають мало бензину, зате здатні перевозити чималу кількість людей одночасно.

1. Volkswagen Multivan Hybrid (Long)

Країна: Німеччина;

Клас: мікроавтобус;

Тип гібридної системи: Plug-in hybrid;

Ціна від, €: ≈ 56 000.

Volkswagen Multivan відноситься до категорії мікроавтобусів преміум-класу. Найостанніше покоління Т7 розроблене вже як виключно самостійна модель, що відтепер немає спільного конструктиву з фургонами Transporter. Головними козирами мікроавтобуса завжди були висока якість виготовлення, всюдисуща продуманість та вивіреність, широкий вибір модифікацій та сучасні технології. От, наприклад, витрати бензину у змішаному циклі для гібридного «буса» дорівнюють 1.8 л/100 км.

Переваги:

Якість і продуманість у кожній деталі;

Багате стандартне оснащення і безкінечний список опцій;

Мінуси:

Дорога річ;

Добрячі габарити;

Відсутні модифікації 4×4.

2. Dacia Jogger Hybrid

Країна: Румунія;

Клас: універсал В-класу підвищеної ємності;

Тип гібридної системи: Full hybrid (паралельний);

Ціна від, €: ≈ 25 000.

Семимісний Dacia Jogger Hybrid є найменшим автомобілем у цьому списку і найдешевшим також. Це воістину унікальна пропозиція на ринку, яка вже стала хітом продажів в ЄС. Насправді попри спільну основу з Dacia Logan III покоління, тут на 3-му ряду спокійно сядуть двою дорослих чоловік! Цьому сприяють піднята лінія даху (відносно Logan), подовжена колісна база і взагалі значно більший кузов, якщо порівнювати все, що є поза центральною стійкою.

Переваги:

Співвідношення ціна/якість — поза конкуренцією;

Практичний і зручний;

Мінуси:

Економічність не так і вражає;

Динаміка середня.

3. Volvo XC90 Rechagre

Країна: Швеція;

Клас: великий SUV;

Тип гібридної системи: Plug-in hybrid;

Ціна від, €: ≈ 88 000.

Volvo ХС90 високо цінується по всьому світу. Шведський SUV підкорює покупців своєю безпекою, якістю, надійністю та сучасними технологіями — шикарний сімейний автомобіль для тих, хто може собі дозволити їздити на Volvo.

Переваги:

Найсучасніші технології, першокласна якість;

Безпека і комфорт;

Мінуси:

Ціна обслуговування і запчастин височенна;

Можливості на бездоріжжі мізерні;

Бракує утилітарності як на SUV.

4. Ford Galaxy Hybrid

Країна: Німеччина;

Клас: великий MPV (мінівен);

Тип гібридної системи: Full hybrid (паралельний);

Ціна від, €: ≈ 43 000.

Мінівен Ford Galaxy завжди був найгострішим у керуванні MPV на ринку. Цей здоровенний мінівен має настільки розумно налаштоване шасі, що попри усю свою сімейність і орієнтацію на комфортабельність, ця машина даруватиме вам задоволення від керування вулицями міста і на шосе не менше, ніж який-небудь європейський седан. Це стосується і гібридної версії (єдиної доступної зараз), яка має 2,5-літровий бензиновий двигун, що сумарно з електромотором видає 190 к.с.

Переваги:

Практичний, продуманий, добротний у всьому;

Прекрасно збалансований на ходу;

Мінуси:

Мультимедійна система застаріла;

Кліренс низький.

5. Ford Tourneo Custom Hybrid (Long)

Країна: Німеччина;

Клас: мікроавтобус;

Тип гібридної системи: Plug-in hybrid;

Ціна від, €: ≈ 63 000.

Повністю нова генерація фордівського буса Tourteo Custom пропонується у трьох виконаннях: стандартному дизельному, бензиновому гібридному та повністю електромобіль. Отож, бензинова plug-in гібридна модифікація в якості ДВЗ використовує 2,5-літровий агрегат та батарею на 16,5 кВт*год, що дає можливість на повній зарядці проїхати до 50 км виключно на електротязі. За даними mmr.net.ua, Tourneo Custom має кілька розумних функцій, як-от перекидне кермо, яке перетворюється на невеликий столик або тримач для ноутбука/планшета в статичному положенні. Ford також розмістив подушку безпеки переднього пасажира на даху, а не в «торпедо», що дає більше місця для зберігання речей в останньому.

Переваги:​​

Повністю незалежна підвіска по колу і видатна керованість;

Суперпродуманий, зручний, сучасний салон;

Мінуси:

Вартість не мала;

Величенький.

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