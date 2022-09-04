ТОП-5 кращих б/в авто до п’яти років не дорожче $10 000 — Finance.ua

ТОП-5 кращих б/в авто до п’яти років не дорожче $10 000 Вчора 22:12 — Технології&Авто

Хороший автомобіль недавніх років випуску так чи інакше перевищує бюджет середньостатистичного покупця України.

Знайти золоту середину між станом авто, його комфортом і пробігом — завдання не надто легке.

Skoda Fabia третього покоління. Від $6700

Третє покоління Fabia з’явилося за 15 років після запуску першої версії цього авто. Модель отримала набагато сучасніший дизайн, розділивши більшість елементів інтер’єру та екстер’єру з родичами Rapid та Octavia з інших класів. Примітно, що довжина третьої Fabia у кузові хетчбек була трохи меншою, ніж у попереднього покоління. Хоча оновлений універсал (Combi) виграв у свого попередника за всіма габаритними параметрами.

Головною відмінністю передостаннього покоління цього авто стало значне скорочення лінійки двигунів: доступними виявилися лише трициліндрові бензинові мотори з наддувом і без, чотирициліндровий TSI об’ємом 1,2 літра, а також 1,4-літровий турбодизель з трьома циліндрами. Найсучаснішим і найпродуктивнішим уважають літровий турбований двигун TSI із трьома циліндрами, який почали випускати з червня 2017-го.

Volkswagen Jetta шостого покоління. Від $8500

2017-й став останнім модельним роком для цієї версії Jetta, яка пережила рестайлінг у 2015-му та випускалася з 2010-го. Компактний чотиридверний седан від Volkswagen став досить популярним в Україні.

Особливо завдяки величезній кількості варіантів, привезених зі США після страхових випадків останніми роками. У вказаному пошуковому діапазоні на українській «вторинці» ви знайдете виключно американські версії цього авто з 1,4-літровим мотором, який випускали з індексами CZDA (150 к. с.) і CZCA (125 к. с.).

Дефорсований варіант виявився надійнішим і економічнішим. Серед його головних проблем — витрата оливи через швидке руйнування поршневої системи від неякісного палива, клин вакуумного регулятора турбіни, а також швидке зношування пластикової помпи з двома термостатами. Попри це, доглянуті двигуни проїжджають до 300 тис. км без серйозного ремонту.

Ford Focus третього покоління. Від $7000

Ще один украй популярний «американець», який у цьому поколінні простояв на конвеєрі з 2010-го до 2019-го. На відміну від Jetta, в Україні можна знайти кілька десятків європейських версій Focus, оснащених бензиновими моторами EcoBoost об’ємом 1,0 літра, 1,6 і дволітровими версіями Duratec із фазорегулятором Ti-VCT, а також 1,5-літровим турбодизелем Duratorq TDCi. Ураховуючи величезну кількість варіантів зі США, дволітровий атмосферний мотор XQDA є найпопулярнішим на ринку.

Цей двигун відрізняється високою надійністю і, безумовно, є одним із найресурсніших у всіх лінійці Focus.

Hyundai Accent четвертого покоління. Від $8000

Один із найпопулярніших бюджетних варіантів нового авто, який користується попитом у різних сервісах таксі та каршерингу. Попри свій посередній рівень комфорту, відсутність будь-яких драйверських характеристик і сумнівний дизайн, автомобіль цінували за його простоту, надійність і високу ремонтопридатність. В Україні можна знайти хороші варіанти дилерських Accent із кількома десятками тисяч пробігу.

Щоправда, доступним буде лише один 1,4-літровий атмосферний двигун G4FA, який розвиває 109 к. с. потужності та 135 Нм крутного моменту.

Nissan Sentra сьомого покоління. Від $8000

Післярестайлінгова Sentra на «вторинці» в Україні також представлена виключно американськими варіантами. Автомобіль отримав набагато динамічніші обриси порівняно зі своїми попередниками і відзначився широким набором комплектацій. Єдиний доступний в Україні варіант — 1,8-літровий бензиновий двигун потужністю 130 к. с. і 174 Нм крутного моменту. Особливістю двигуна став ланцюговий привід ГРМ, відсутність гідрокомпенсаторів і наявність фірмової системи безперервної зміни фаз газорозподілу Twin CVTCS. За непоганої динаміки й економічності, цю силову установку прийнято вважати відносно надійною.

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