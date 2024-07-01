ТОП-5 чинників, які впливають на прибутковість депозитів у гривні — Finance.ua

ТОП-5 чинників, які впливають на прибутковість депозитів у гривні Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

ТОП-5 чинників, які впливають на прибутковість депозитів у гривні

У червні Національний банк вкотре знизив облікову ставку, тепер вона становила 13%. З одного боку — це добре, тому що дозволяє знизити кредитну ставку для розвитку економіки та говорить про помірну інфляцію. А з іншого — на депозитах у нацвалюті тепер можна буде заробити менше.

Як пояснив директор роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв, зниження облікової ставки як мінімум до літа не надто вплине на прибутковість гривневих депозитів. До вересня середні ставки за банківськими депозитами до 6 місяців становитимуть 12%, 9−12 місяців до 13−14%, понад один рік — до 14,5%, а два роки й більше — близько 15%.

Втім, на середні показники, і навіть на прибутковість депозитів вплинуть п’ять чинників.

1. Інфляція

Вплив зростання тарифів на електроенергію та очікуване збільшення акцизів на пальне можуть спричинити зростання споживчих цін. Так, за підсумками травня інфляція становила 0,5%, а за перші 5 місяців року — 2%. Однак прискорення інфляції до кінця літа можливе в межах 1−1,5% на місяць і цей показник є цілком прийнятним (за даними чиновників річна інфляція не повинна перевищити 8,2%).

2. Розмір облікової ставки

Зокрема, йдется і про розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Як каже експерт, принаймні до кінця літа облікова ставка залишиться на рівні 13%, ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами також не зміниться — 16%, на основі якої формується основа прибутковості гривневих вкладів.

3. Ситуація на валютному ринку

Очікується, що в літній період «контрольована» девальвація гривні буде досить помірною і сумарно не перевищить 0,5−1%, а ближче до вересня коридор коливань курсу долара зміститься у бік 41−41,5 грн// $.

4. Рівень чистого прибутку депозитів

Очікується, що ближчий до вересня чистий прибуток за гривневими вкладами з урахуванням інфляції, необхідних банківських комісій та податків буде досить високим і становитиме в середньому 4−5%, що може спонукати громадян для розміщення коштів на гривневих вкладах;

5. Хід бойових дій

Хоч і непрямий, але важливий фактор, який разом з економічними факторами може позначитися на активності громадян, які планували розмістити кошти на депозитах.

Банкір вважає, що до кінця 2024 року економічна ситуація в країні залишатиметься досить сприятливою для подальшого розвитку гривневих вкладів. Крім того, для переважної більшості громадян гривневі вклади залишаються найбільш прийнятним та зрозумілим механізмом отримання пасивного прибутку.

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