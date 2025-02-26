Топ-5 Альткоїнів, що показують силу під час обвалу ринку: OM, TAO, TIA, SEI, XYZ — Finance.ua

ПРОМО Топ-5 Альткоїнів, що показують силу під час обвалу ринку: OM, TAO, TIA, SEI, XYZ Сьогодні 11:38 — Криптовалюта

Топ-5 Альткоїнів, що показують силу під час обвалу ринку: OM, TAO, TIA, SEI, XYZ

На тлі падіння ринку деякі альткоїни демонструють несподівану стійкість. Токени, такі як OM, TAO, TIA, SEI та XYZ, йдуть проти низхідного тренду. Що живить їхню стійкість? У цій статті ми розглянемо п’ять криптовалют, які привертають увагу, незважаючи на загальне зниження. Дізнайтеся, які фактори впливають на їхню продуктивність у нестабільні часи.

XYZVerse — Шлях до Слави: Мем-Коїн, Який Пробивається на Крипто-Арені

XYZVerse — це майбутній чемпіон серед мем-коїнів. Отримавши титул «Найкращий Новий Мем-Проєкт», він поєднує енергію спорту з мем-культурою, залучаючи мільйони фанатів, які хочуть бути частиною чогось великого.

Кожна велика історія має свого героя. Не найбільшого, не найсильнішого — а того, хто безстрашно рухається вперед. Таким героєм є XYZepe — загадковий боєць, справжній фанат та непохитний холдер $XYZ. Його місія — підняти XYZVerse на вершину CoinMarketCap і вписати XYZ в історію криптовалют. Спільнота CMC повністю підтримує цього майбутнього чемпіона: 95% користувачів налаштовані супер-бичачо на $XYZ.

Проте велич не приходить просто так — її потрібно заслужити в рингу. $XYZ уже пройшов 10 із 15 етапів передпродажу, а активна спільнота допомагає нарощувати імпульс перед вибуховим зростанням.

🔹 Поточна ціна: $0.0025 🔹 Фінальна ціна передпродажу: $0.1 🔹 Прогнозований ріст: 99,900%

MANTRA (OM)

MANTRA (OM) демонструє значне зростання останнім часом. За тиждень ціна піднялася на 7.25%, за місяць — на 90.97%, а за шість місяців — на 778%.

Ключові рівні:

Поточна ціна: $7.34 — $9.42

Ближній рівень опору: $10, подолання якого може підняти OM до $12 (+20%)

Рівні підтримки: $6.18, далі $4.11

📊 Технічні індикатори:

RSI: 35.28 — майже в зоні перепроданості, що може означати можливість покупки

Стохастик: 20.38 — також сигналізує про перепроданість

MACD: -0.1402 — ведмежий імпульс

Якщо OM зламає опір $10, ціна може продовжити ріст. Проте, якщо ведмежий тренд збережеться, можливе падіння до рівнів підтримки.

Bittensor (TAO)

Bittensor (TAO) переживає змішані результати. За тиждень ціна зросла на 1.03%, але за місяць впала на 10.86%. Проте, за 6 місяців токен виріс на 22.04%.

Ключові рівні:

Поточна ціна: $354.90 - $504.10

Рівень опору: $574.30, подолання якого може підняти TAO до $723.50 (+90%)

Рівень підтримки: $275.90, а потім $126.70 (потенційне зниження на 67%)

📊 Технічні індикатори:

RSI: 26.29 — у зоні перепроданості

Стохастик: 14.16 — перепроданість

MACD: -13.919 — ведмежий тренд

Трейдери уважно стежать за TAO, оскільки пробиття опору може означати сильний відскок.

Celestia (TIA)

Celestia (TIA) знаходиться в низхідному тренді. За тиждень ціна знизилася на 1.38%, за місяць — на 31.88%, а за 6 місяців — на 35.38%.

Ключові рівні:

Поточна ціна: $3.10 — $4.16

Рівень підтримки: $2.49, далі $1.42

Рівень опору: $4.61, подолання якого може підняти TIA до $5.67 (+15%)

📊 Технічні індикатори:

RSI: 27.29 — зона перепроданості

Стохастик: 23.35 — ведмежий сигнал

MACD: -0.1119 — низхідний імпульс

Якщо TIA проб’є опір $4.61, можливий відскок, проте ведмежий тиск залишається.

Sei (SEI)

Sei (SEI) за тиждень зріс на 9.99%, але за місяць втратив 26.36%. За 6 місяців токен знизився на 16.59%.

Ключові рівні:

Поточна ціна: $0.23 — $0.31

Рівень опору: $0.34, подолання якого може підняти SEI до $0.42 (+35%)

Рівень підтримки: $0.19, а потім $0.11 (можливе падіння на 52%)

📊 Технічні індикатори:

RSI: 38.73 — наближається до зони перепроданості

Стохастик: 31.50 — можливий розворот

MACD: -0.0055 — ведмежий тренд

Трейдери уважно слідкують за SEI, оскільки пробиття рівня $0.34 може викликати ралі.

✅ Висновок

Попри те, що OM, TAO, TIA і SEI показують силу, XYZVerse (XYZ) виділяється, об’єднуючи фанатів спорту у мем-коїні з унікальною екосистемою, керованою спільнотою, та потенційним зростанням.

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