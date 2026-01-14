ТОП-3 способи заблокувати спам-номери (поради Мінцифри) Сьогодні 14:20 — Особисті фінанси

ТОП-3 способи заблокувати спам-номери (поради Мінцифри)

З 2 жовтня оператори мобільного зв’язку отримали можливість блокувати спам-номери. За три місяці вони заблокували 59 071 номер.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.

Як заблокувати спам-номер

Якщо ви продовжуєте отримувати спам, повідомте про це. Є три способи подати скаргу.

1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.

Зверніться до НКЕК через 3.Зверніться до НКЕК через форму на сайті

Як оператори перевірятимуть спам-номери

Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям:

виклики здійснюють без комунікації;

середня тривалість дзвінків — менш ніж 60 секунд;

понад 50% дзвінків — на різні номери;

на номер неможливо передзвонити;

під час виклику відтворюється записане повідомлення;

скарги від абонентів;

кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера;

номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року, Україна стала повноправним учасником європейської політики Roam Like at Home. Домашні тарифи для українців, які подорожують чи тимчасово перебувають в Європі, стають сталою практикою, а не тимчасовою домовленістю.

Раніше можливість телефонувати та користуватися інтернетом у ЄС без доплат залежала від тимчасових угод з європейськими операторами, які потрібно було регулярно продовжувати. Тепер це закріплено офіційно й назавжди — ми стали першою країною-кандидатом, яка приєдналася до Roam Like at Home ще до вступу в ЄС.

Як це працює

Ви користуєтеся українською SIM-карткою в Європі так само вільно, як і вдома: тарифи, хвилини та гігабайти залишаються незмінними. Правило діє в обидва боки — і для європейців в Україні.

Єдина умова — це діє для тих, хто перебуває за кордоном тимчасово. Ви можете користуватися домашніми тарифами протягом 120 днів.

Водночас для українців, які проживають у країнах ЄС, діють особливі умови. Домашні тарифи доступні безперервно — доки залишається чинною домовленість між українськими та європейськими операторами. Наразі цей термін — до березня 2027 року.

