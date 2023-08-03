ТОП-3 сфери, де українці прагнуть розпочати бізнес — дослідження
73% опитаних молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу.
Про це свідчить дослідження лабораторії Rating Lab.
Зокрема, на запитання, що ви обрали б між різними видами праці:
- 19% українців відповіли, що віддали б перевагу бути найманим працівником,
- 73% обрали б бути самозайнятими або вести власний бізнес.
Як в Європі
Водночас 55% жителів Європейського Союзу вважали за краще бути найманим працівником, 39% - бути самозайнятими або вести власний бізнес.
На запитання, чи думали респонденти, які у відповіді обрали працювати на себе, про власний бізнес, 8% відповіли, що вже започаткували власну справу, 28% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 59% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 4% - відповіли, що не думали, а 1% не зміг відповісти на запитання.
Тоді як 14% жителів ЄС відповіли, що вже розпочали власну справу, 18% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 55% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 9% - відповіли, що не думали, а 4% не змогли відповісти на запитання.
До трійки сфер, у яких українці б хотіли розпочати бізнес, входять:
- комерція і торгівля (18%),
- IT та е-комерція (14%),
- культура і дизайн (12%).
Щодо жителів ЄС, то їхній вибір припав на:
IT та е-комерцію (13%),
культуру та дизайн (10%),
комерцію та торгівлю (9%)
і туризм, відпочинок та розваги (9%).
Опитування для дослідження в Україні провела 20−25 травня 2023 року Соціологічна група «Рейтинг» на платформі Rating Online.
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