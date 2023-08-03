ТОП-3 сфери, де українці прагнуть розпочати бізнес — дослідження Сьогодні 09:00

ТОП-3 сфери, де українці прагнуть розпочати бізнес — дослідження

73% опитаних молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу.

Про це свідчить дослідження лабораторії Rating Lab.

Зокрема, на запитання, що ви обрали б між різними видами праці:

19% українців відповіли, що віддали б перевагу бути найманим працівником,

73% обрали б бути самозайнятими або вести власний бізнес.

Як в Європі

Водночас 55% жителів Європейського Союзу вважали за краще бути найманим працівником, 39% - бути самозайнятими або вести власний бізнес.

На запитання, чи думали респонденти, які у відповіді обрали працювати на себе, про власний бізнес, 8% відповіли, що вже започаткували власну справу, 28% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 59% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 4% - відповіли, що не думали, а 1% не зміг відповісти на запитання.

Тоді як 14% жителів ЄС відповіли, що вже розпочали власну справу, 18% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 55% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 9% - відповіли, що не думали, а 4% не змогли відповісти на запитання.

До трійки сфер, у яких українці б хотіли розпочати бізнес, входять:

комерція і торгівля (18%),

IT та е-комерція (14%),

культура і дизайн (12%).

Щодо жителів ЄС, то їхній вибір припав на:

IT та е-комерцію (13%),

культуру та дизайн (10%),

комерцію та торгівлю (9%)

і туризм, відпочинок та розваги (9%).

Опитування для дослідження в Україні провела 20−25 травня 2023 року Соціологічна група «Рейтинг» на платформі Rating Online.

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