ТОП-3 найкращих фінтех-застосунків за версією FinAwards

Директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан з нагородою на FinAwards. Поруч – CEO Treeum Валерія Луньова
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Серед цифрових сервісів нагородили лідерів у номінації «Найкращий мобільний Fintech додаток».

Три найкращі Fintech-застосунки

3 місце — Univer (iOS / Google Play). Це інвестиційний мобільний застосунок, у якому в січні 2025 року запущено повністю дистанційне відкриття інвестиційних рахунків, без паперів і фізичної присутності.
  • Користувачі можуть інвестувати від 1 тис. грн, купувати й продавати активи приблизно за 30 секунд із комісією 1 грн та керувати портфелем 24/7.
  • Застосунок надає доступ до понад 50 інвестиційних інструментів, зокрема ОВДП, ОЗДП, корпоративних облігацій, фондів, акцій українських та іноземних емітентів.
  • У 2025 році реалізовано автоматизований онбординг і підвищення інвестлімітів через Дію. MAU становить 4 тис. користувачів, WAU — 1800.
2 місце — EasyPay (iOS / Google Play), який у 2025 році трансформувався з платіжного сервісу в цифрову платформу для міст.
  • У застосунку запущено розділ «Моє місто», який об’єднує транспорт, комунальні та адміністративні сервіси, кабінет водія, міські новини та сповіщення і наразі працює у 15 містах.
  • Також інтегровано електронний квиток у 5 громадах та підключено ще 5 нових міст у 2025 році.
  • Місячна активність перевищує 200 тис. користувачів, тижнева — 120 тис.
  • Рейтинг застосунку становить 4,7−4,8 на основі 70 тис. відгуків. EasyPay забезпечує єдиний цифровий кабінет мешканця та аналітичний модуль для міської влади.
1 місце — NovaPay (iOS / Google Play). Це небанківський мобільний фінтех-застосунок, запущений 13 грудня 2023 року.
  • Заявлено, що застосунок оновлюється у середньому кожні три тижні. Клієнтська база нараховує 971 тис. користувачів.
  • Застосунок об’єднує платежі, P2P, кредитування, інвестиції та фінансове планування в одному цифровому гаманці. Ключова відмінність — два профілі в одному застосунку для фізичних осіб і ФОП, що допомагає розділяти особисті й бізнес-фінанси.
  • Для фізосіб доступні вигоди до 20% на післяплату, продукт «Посилка в кредит» та інвестиції в корпоративні облігації, для ФОП — рахунок, інвойсинг і післяплата день у день. NovaPay використовує AI для парсингу IBAN, кредитного скорингу та антифроду.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
