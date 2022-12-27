ТОП-20 найбагатших українців: новий рейтинг Forbes (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-20 найбагатших українців: новий рейтинг Forbes (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

2022 рік — не час мірятися статками. Чимало активів лідерів рейтингу зруйновано, окуповано чи ушкоджено. На часі релокація, розбудова нових логістичних ланцюгів, вихід на іноземні ринки, пошук постачальників, підрядників та споживачів.

Цього року Forbes оцінює лише двадцятку найбагатших українців. Їхні статки порівняно з початком лютого 2022-го впали більш як на $20 млрд — до $22,5 млрд.

Для решти героїв наших попередніх рейтингів обмежуємося короткою довідкою. Загалом ми проаналізували стан справ у 129 українських бізнесменів, які потрапляли до рейтингу найбагатших у минулі два роки.

Forbes зробив цей проєкт не для того, щоб рейтингувати чи порівняти найбільших українських підприємців, а щоб зрозуміти, як у них справи, як вони пережили 10 місяців великої війни. Такий огляд дає хорошу проєкцію на стан всього українського бізнесу, всієї економіки. А ще цей проєкт чітко показує тренди, основний — часи бізнесменів старої школи минають. Їхні втрати непропорційно більші за розмір активів. У топ-20 уже шестеро підприємців, які заробили свої статки в «економіці знань», майже не перетинаючись з українською державою.

Війна у жорсткий спосіб прискорила зміну епох. Наскільки вправними підприємці нової епохи будуть у відновленні й розбудові України, побачимо вже скоро. Віримо, що у 2023 році.

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