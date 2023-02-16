ТОП-15 вживаних авто, які найчастіше приганяють в Україну — Finance.ua

ТОП-15 вживаних авто, які найчастіше приганяють в Україну
Сегмент «майже нових» легковиків, тобто машин віком до 3 років, почав активно розвиватися у травні 2022 року. Кількість продажів наздоганяє показники нових авто, а майже 300 вживаних машин з-за кордону у січні були віком до одного року, тобто в стані, близькому до нового. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій та визначили топ-15 моделей віком до трьох років у імпорті вживаних та внутрішніх перепродажах авто.
Динаміка ринку авто віком до 3 років
У січні українці купили 2,7 тисячі легковиків віком до 3 років. Це на 68,8% більше, ніж у січні 2022 року та на −10% менше, ніж у грудні 2022 року.
Понад половину (66,6%, 1 828 шт.) придбали на внутрішньому ринку, решту 33,4% (918 шт.) привезли вживаними з-за кордону.
Найактивніше «майже нові» легковики купували в Києві (734 шт.) та Київській області (338 шт.). Також до першої п’ятірки увійшли Дніпропетровська (285 шт.), Львівська (280 шт.) та Одеська (235 шт.) області.
ТОП імпортних вживаних авто віком до 3 років
Лідером «свіжопригнаних» авто віком до 3 років за підсумками січня 2023 року став електричний Volkswagen ID.4 (162 шт.). Цю модель привозять як з країн Євросоюзу, так і з Китаю.
Першу п’ятірку найпопулярніших вживаних авто з-за кордону в січні зайняли електромобілі. Загалом із топ-15 аж дев’ять моделей — з електричними двигунами. Такий попит пов’язаний, у першу чергу, з «нульовим» розмитненням таких автомобілів. У порівнянні з класичними бензиновими чи дизельними легковиками, можна зекономити від 30% вартості.
- Volkswagen ID.4 — 162 шт.
- Honda M-NV — 69 шт.
- Tesla Model Y — 67 шт.
- Tesla Model 3 — 59 шт.
- Nissan Leaf — 23 шт.
- Mazda CX-5 — 22 шт.
- Volkswagen ID.6 — 21 шт.
- Ford Kuga — 16 шт.
- Audi E-Tron — 14 шт.
- Chevrolet Bolt — 13 шт.
- Subaru Forester — 13 шт.
- Volkswagen Tiguan — 13 шт.
- Audi Q5 — 11 шт.
- Honda e:NS1 — 11 шт.
- Nissan Rogue — 10 шт.
Серед 918 вживаних легковиків, ввезених протягом січня, 298 були виготовлені у 2022 році. Тобто, це машини, котрі могли бути в стані, близькому до нового.
ТОП вживаних авто на внутрішньому ринку
- Toyota RAV-4 — 92 шт.
- Volkswagen ID.4 — 88 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 82 шт.
- Toyota Camry — 68 шт.
- KIA Sportage — 50 шт.
- BMW X5 — 48 шт.
- Toyota Land Cruiser — 46 шт.
- Peugeot 301 — 44 шт.
- BMW X7 — 41 шт.
- Mazda CX-5 — 41 шт.
- Honda M-NV — 37 шт.
- Volkswagen Touareg — 35 шт.
- Mercedes-Benz GLE-Classe — 31 шт.
- Renault Duster — 31 шт.
- Mercedes-Benz S-Classe — 28 шт.
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