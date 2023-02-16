Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом — Finance.ua

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Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом

Технології&Авто
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Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом
Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом
На ринку вживаних автомобілів вже досить давно практикуються різні маніпуляції зі «зменшенням» пробігу. Експерти з Carvertical назвали 20 моделей авто, які найчастіше страждають від подібних махінацій.
Німецькі автомобілі найбільше страждають від шахрайства із пробігом. Насамперед це стосується кросоверів та седанів преміум-класу.
Експерти проаналізували близько 1,11 млн звітів про історію транспортних засобів за останні 12 місяців на 24 ринках. Вони охоплюють велику частину Європи, а також США.
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Розкішний седан Audi A8 найчастіше страждає від махінацій. З’ясувалося, що 30,6% автомобілів цієї моделі на продажу мали сфальсифікований пробіг.
Експерти вважають, що шахраї частіше обирають автомобілі преміум-класу для своїх махінацій через їх високу вартість. Авто з мінімальним пробігом продається набагато швидше та дорожче.

ТОП-20 автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом:

  1. Audi A8 — 30,6%;
  2. Ford Mustang — 25,7%;
  3. Volkswagen Touareg — 25,4%;
  4. Audi A7 — 24,5%;
  5. BMW 7 серії — 24,1%;
  6. Volkswagen Transporter — 24,0%;
  7. BMW X6 — 23,6%;
  8. BMW X5 — 23,4%;
  9. Audi A6 — 22,2%;
  10. Ford Fusion — 22,0%;
  11. Volkswagen Passat CC — 21,8%;
  12. Volkswagen Sharan — 21,5%;
  13. Volkswagen Jetta — 21,2%;
  14. Volvo XC70 — 21,1%;
  15. BMW 6 серії — 21,0%;
  16. Audi Q7 — 20,4%;
  17. Audi A5 — 20,2%;
  18. Volkswagen Passat — 19,6%;
  19. Opel Insignia — 19,5%;
  20. BMW 5 серії — 18,3%.
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