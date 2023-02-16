Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом — Finance.ua

Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом Сьогодні 01:04 — Технології&Авто

Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом

На ринку вживаних автомобілів вже досить давно практикуються різні маніпуляції зі «зменшенням» пробігу. Експерти з Carvertical назвали 20 моделей авто, які найчастіше страждають від подібних махінацій.

Німецькі автомобілі найбільше страждають від шахрайства із пробігом. Насамперед це стосується кросоверів та седанів преміум-класу.

Експерти проаналізували близько 1,11 млн звітів про історію транспортних засобів за останні 12 місяців на 24 ринках. Вони охоплюють велику частину Європи, а також США.

Розкішний седан Audi A8 найчастіше страждає від махінацій. З’ясувалося, що 30,6% автомобілів цієї моделі на продажу мали сфальсифікований пробіг.

Експерти вважають, що шахраї частіше обирають автомобілі преміум-класу для своїх махінацій через їх високу вартість. Авто з мінімальним пробігом продається набагато швидше та дорожче.

ТОП-20 автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом:

Audi A8 — 30,6%; Ford Mustang — 25,7%; Volkswagen Touareg — 25,4%; Audi A7 — 24,5%; BMW 7 серії — 24,1%; Volkswagen Transporter — 24,0%; BMW X6 — 23,6%; BMW X5 — 23,4%; Audi A6 — 22,2%; Ford Fusion — 22,0%; Volkswagen Passat CC — 21,8%; Volkswagen Sharan — 21,5%; Volkswagen Jetta — 21,2%; Volvo XC70 — 21,1%; BMW 6 серії — 21,0%; Audi Q7 — 20,4%; Audi A5 — 20,2%; Volkswagen Passat — 19,6%; Opel Insignia — 19,5%; BMW 5 серії — 18,3%.

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