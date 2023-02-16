Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом — Finance.ua

Названо автомобілі, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом
На ринку вживаних автомобілів вже досить давно практикуються різні маніпуляції зі «зменшенням» пробігу. Експерти з Carvertical назвали 20 моделей авто, які найчастіше страждають від подібних махінацій.
Німецькі автомобілі найбільше страждають від шахрайства із пробігом. Насамперед це стосується кросоверів та седанів преміум-класу.
Експерти проаналізували близько 1,11 млн звітів про історію транспортних засобів за останні 12 місяців на 24 ринках. Вони охоплюють велику частину Європи, а також США.
Розкішний седан Audi A8 найчастіше страждає від махінацій. З’ясувалося, що 30,6% автомобілів цієї моделі на продажу мали сфальсифікований пробіг.
Експерти вважають, що шахраї частіше обирають автомобілі преміум-класу для своїх махінацій через їх високу вартість. Авто з мінімальним пробігом продається набагато швидше та дорожче.
ТОП-20 автомобілів, які найчастіше страждають від махінацій із пробігом:
- Audi A8 — 30,6%;
- Ford Mustang — 25,7%;
- Volkswagen Touareg — 25,4%;
- Audi A7 — 24,5%;
- BMW 7 серії — 24,1%;
- Volkswagen Transporter — 24,0%;
- BMW X6 — 23,6%;
- BMW X5 — 23,4%;
- Audi A6 — 22,2%;
- Ford Fusion — 22,0%;
- Volkswagen Passat CC — 21,8%;
- Volkswagen Sharan — 21,5%;
- Volkswagen Jetta — 21,2%;
- Volvo XC70 — 21,1%;
- BMW 6 серії — 21,0%;
- Audi Q7 — 20,4%;
- Audi A5 — 20,2%;
- Volkswagen Passat — 19,6%;
- Opel Insignia — 19,5%;
- BMW 5 серії — 18,3%.
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