ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні

Технології&Авто
30
ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні
ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні
У вересні перелік найпопулярніших представників «електричного» сегмента виявився доволі цікавим і, можна сказати, нестандартним: до переліку лідерів піднялося чимало моделей, які досі на чільні позиції рейтингу не зазіхали.
Про це йдеться в огляді Auto.Ria.
А бестселером цього місяця став не компактний електричний кросовер, як це було протягом багатьох місяців поспіль, а великий і потужний ліфтбек Zeekr 001.
Загалом за підсумками вересня обсяг продажу нових електромобілів скоротився до 825 машин. Це майже на третину (мінус 31%) менше, ніж продали попереднього місяця, і на півтори сотні нових «електричок» скромніше за досягнення липня. Хоч варто визнати, що рік тому — у вересні 2023-го — дилери все ж продали на 56 нових електромобілів менше (769 BEV).

Рейтинг найпопулярніших електромобілів в Україні

за підсумками продажу нових авто у вересні (проти серпня)
  • 1. Zeekr 001: 105 нових авто (-11);
  • 2. Honda M-NV: 97 нових авто (-77);
  • 3. Volkswagen ID.4 Crozz: 93 нових авто (-54);
  • 4. BYD Song Plus: 72 нових авто (-71);
  • 5. Nissan Ariya: 68 нових авто (-21);
  • 6. BMW iX3: 34 нових авто (+33);
  • 7. Mercedes-Benz EQS: 25 нових авто (-14);
  • 8. Audi Q4 e-tron: 22 нових авто (-20);
  • 9. BYD Song L: 20 нових авто (-14);
  • 10. MG 4: 19 нових авто (-8);

Читайте також: Як купити авто зі США

  • 11. MINI Cooper SE: 17 нових авто (+16);
  • 12. BYD Seagull: 16 нових авто (-13);
    12. Honda e: Ns1: 16 нових авто (-36);
  • 13. Toyota bZ4x: 14 нових авто (+7);
    13. Volvo EX30: 14 нових авто (-10);
  • 14. MG ZS EV: 13 нових авто (+1);
  • 15. BYD Tang: 12 нових авто (без змін);
    15. Volkswagen ID.6 Crozz: 12 нових авто (-12);
    15. Zeekr X: 12 нових авто (+3).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.