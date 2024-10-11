ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні — Finance.ua

ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні
У вересні перелік найпопулярніших представників «електричного» сегмента виявився доволі цікавим і, можна сказати, нестандартним: до переліку лідерів піднялося чимало моделей, які досі на чільні позиції рейтингу не зазіхали.
Про це йдеться в огляді Auto.Ria.
А бестселером цього місяця став не компактний електричний кросовер, як це було протягом багатьох місяців поспіль, а великий і потужний ліфтбек Zeekr 001.
Загалом за підсумками вересня обсяг продажу нових електромобілів скоротився до 825 машин. Це майже на третину (мінус 31%) менше, ніж продали попереднього місяця, і на півтори сотні нових «електричок» скромніше за досягнення липня. Хоч варто визнати, що рік тому — у вересні 2023-го — дилери все ж продали на 56 нових електромобілів менше (769 BEV).
Рейтинг найпопулярніших електромобілів в Україні
за підсумками продажу нових авто у вересні (проти серпня)
- 1. Zeekr 001: 105 нових авто (-11);
- 2. Honda M-NV: 97 нових авто (-77);
- 3. Volkswagen ID.4 Crozz: 93 нових авто (-54);
- 4. BYD Song Plus: 72 нових авто (-71);
- 5. Nissan Ariya: 68 нових авто (-21);
- 6. BMW iX3: 34 нових авто (+33);
- 7. Mercedes-Benz EQS: 25 нових авто (-14);
- 8. Audi Q4 e-tron: 22 нових авто (-20);
- 9. BYD Song L: 20 нових авто (-14);
- 10. MG 4: 19 нових авто (-8);
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- 11. MINI Cooper SE: 17 нових авто (+16);
- 12. BYD Seagull: 16 нових авто (-13);
12. Honda e: Ns1: 16 нових авто (-36);
- 13. Toyota bZ4x: 14 нових авто (+7);
13. Volvo EX30: 14 нових авто (-10);
- 14. MG ZS EV: 13 нових авто (+1);
- 15. BYD Tang: 12 нових авто (без змін);
15. Volkswagen ID.6 Crozz: 12 нових авто (-12);
15. Zeekr X: 12 нових авто (+3).
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