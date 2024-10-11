ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні — Finance.ua

ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

ТОП-15 нових електромобілів, які купували у вересні

У вересні перелік найпопулярніших представників «електричного» сегмента виявився доволі цікавим і, можна сказати, нестандартним: до переліку лідерів піднялося чимало моделей, які досі на чільні позиції рейтингу не зазіхали.

Про це йдеться в огляді Auto.Ria.

А бестселером цього місяця став не компактний електричний кросовер, як це було протягом багатьох місяців поспіль, а великий і потужний ліфтбек Zeekr 001.

Загалом за підсумками вересня обсяг продажу нових електромобілів скоротився до 825 машин. Це майже на третину (мінус 31%) менше, ніж продали попереднього місяця, і на півтори сотні нових «електричок» скромніше за досягнення липня. Хоч варто визнати, що рік тому — у вересні 2023-го — дилери все ж продали на 56 нових електромобілів менше (769 BEV).

Рейтинг найпопулярніших електромобілів в Україні

за підсумками продажу нових авто у вересні (проти серпня)

1. Zeekr 001: 105 нових авто (-11);

2. Honda M-NV: 97 нових авто (-77);

3. Volkswagen ID.4 Crozz: 93 нових авто (-54);

4. BYD Song Plus: 72 нових авто (-71);

5. Nissan Ariya: 68 нових авто (-21);

6. BMW iX3: 34 нових авто (+33);

7. Mercedes-Benz EQS: 25 нових авто (-14);

8. Audi Q4 e-tron: 22 нових авто (-20);

9. BYD Song L: 20 нових авто (-14);

10. MG 4: 19 нових авто (-8);

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11. MINI Cooper SE: 17 нових авто (+16);

12. BYD Seagull: 16 нових авто (-13);

12. Honda e: Ns1: 16 нових авто (-36);

12. Honda e: Ns1: 16 нових авто (-36); 13. Toyota bZ4x: 14 нових авто (+7);

13. Volvo EX30: 14 нових авто (-10);

13. Volvo EX30: 14 нових авто (-10); 14. MG ZS EV: 13 нових авто (+1);

15. BYD Tang: 12 нових авто (без змін);

15. Volkswagen ID.6 Crozz: 12 нових авто (-12);

15. Zeekr X: 12 нових авто (+3).

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