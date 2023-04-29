ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна) — Finance.ua
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ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна)

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ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна)
ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна)
За перший квартал 2023 року в Україні придбали 3345 мотоциклів з пробігом — сюди входять 586 мотоциклів, що були зареєстровані вперше та пройшли митний контроль після прибуття з-за кордону, а також 2759 мотоциклів, що були продані вже в межах країни.
Так, найбільшу популярність серед українських байкерів отримали японські мотоцикли марки Honda. Крім того, у трійку лідерів також входять мотоцикли Yamaha та Suzuki. Варто зазначити, що ці марки відзначаються високою надійністю, ефективністю та інноваційними технологіями, які роблять їх привабливими для мотолюбителів.
Цікаво те, що більшість куплених мотоциклів мають бензинові двигуни — електричні також купували, проте їхня частка порівняно з сегментом легковиків ледь помітна. Наймасовішими серед бензинових варіантів виявилися групи з робочим об’ємом циліндра 125-250 см3, та 500-750 см3.
Найчастіше протягом трьох місяців українці купували такі моделі мотоциклів:
Honda CB
  • куплено — 136 шт.
  • середня ціна — $3500
Lifan LF
  • куплено — 109 шт.
  • середня ціна — $950
Honda CBR
  • куплено — 81 шт.
  • середня ціна — $6500
JAWA 350
  • куплено — 78 шт.
  • середня ціна — $700
Loncin LX
  • куплено — 77 шт.
  • середня ціна — $830
Suzuki GSX
  • куплено — 74 шт.
  • середня ціна — $3150
Musstang MT
  • куплено — 55 шт.
  • середня ціна — $670
Yamaha FZ
  • куплено — 58 шт.
  • середня ціна — $5000
Yamaha MT
  • куплено — 55 шт.
  • середня ціна — $12000
Yamaha Drag Star
  • куплено — 53 шт.
  • середня ціна — $3500
BMW R-Series
  • куплено — 50 шт.
  • середня ціна — $11500
Yamaha YZF
  • куплено — 49 шт.
  • середня ціна — $5000
Viper V
  • куплено — 44 шт.
  • середня ціна — $1000
Honda NC
  • куплено — 41 шт.
  • середня ціна — $6500
Honda CBF
  • куплено — 41 шт.
  • середня ціна — $3800
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За матеріалами:
auto.ria.com
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