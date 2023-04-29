ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна) — Finance.ua

ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна) Сьогодні 17:18 — Фондовий ринок

ТОП-15 найпопулярніших в Україні мотоциклів (марки та ціна)

За перший квартал 2023 року в Україні придбали 3345 мотоциклів з пробігом — сюди входять 586 мотоциклів, що були зареєстровані вперше та пройшли митний контроль після прибуття з-за кордону, а також 2759 мотоциклів, що були продані вже в межах країни.

Так, найбільшу популярність серед українських байкерів отримали японські мотоцикли марки Honda. Крім того, у трійку лідерів також входять мотоцикли Yamaha та Suzuki. Варто зазначити, що ці марки відзначаються високою надійністю, ефективністю та інноваційними технологіями, які роблять їх привабливими для мотолюбителів.

Цікаво те, що більшість куплених мотоциклів мають бензинові двигуни — електричні також купували, проте їхня частка порівняно з сегментом легковиків ледь помітна. Наймасовішими серед бензинових варіантів виявилися групи з робочим об’ємом циліндра 125-250 см3, та 500-750 см3.

Найчастіше протягом трьох місяців українці купували такі моделі мотоциклів:

Honda CB

куплено — 136 шт.

середня ціна — $3500

Lifan LF

куплено — 109 шт.

середня ціна — $950

Honda CBR

куплено — 81 шт.

середня ціна — $6500

JAWA 350

куплено — 78 шт.

середня ціна — $700

Loncin LX

куплено — 77 шт.

середня ціна — $830

Suzuki GSX

куплено — 74 шт.

середня ціна — $3150

Musstang MT

куплено — 55 шт.

середня ціна — $670

Yamaha FZ

куплено — 58 шт.

середня ціна — $5000

Yamaha MT

куплено — 55 шт.

середня ціна — $12000

Yamaha Drag Star

куплено — 53 шт.

середня ціна — $3500

BMW R-Series

куплено — 50 шт.

середня ціна — $11500

Yamaha YZF

куплено — 49 шт.

середня ціна — $5000

Viper V

куплено — 44 шт.

середня ціна — $1000

Honda NC

куплено — 41 шт.

середня ціна — $6500

Honda CBF

куплено — 41 шт.

середня ціна — $3800

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