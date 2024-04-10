Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом — Finance.ua

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
Легкові авто з дизельними двигунами другі за часткою на українському вторинному авторинку — таких 28,9%, поступаються вони лише бензиновим версіям, частка яких за підсумками торгів у березні склала 44,5%.
Як повідомляють фахівці auto.ria, всього ж впродовж першого весняного місяця було куплено та подано на першу реєстрацію (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) 31,1 тис. легкових авто з пробігом, оснащених дизелями.
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Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 18,5%. Також є попит на автівки Renault (12,9%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 8,8%.
Далі - інфографіка з 15 виробниками, чиї вживані легкові авто з дизельними моторами купували найчастіше. Якщо додати частки усіх присутніх марок на слайді, вони охоплять майже весь ринок — 90%.
Серед окремих моделей легковиків у цьому сегменті понад 1000 штук у березні було продано Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Renault Megane. Зрештою, кількість куплених машин, а також наймасовіший рік випуску для кожної моделі та середню ціну для авто відповідного віку зазначено під фото кожної автівки, що потрапила до цього Топ-15.
1. Volkswagen Passat
- Куплено — 1888 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна подібних — $10 200
2. Skoda Octavia
- Куплено — 1391 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна подібних — $8300
3. Renault Megane
- Куплено — 1307 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна подібних — $8200
4. Volkswagen Golf
- Куплено — 888 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна подібних — $8300
5. Volkswagen Transporter
- Куплено — 793 шт.
- Популярний р.в. — 2001
- Середня ціна подібних — $6300
6. Mercedes-Benz Vito
- Куплено — 708 шт.
- Популярний р.в. — 2001
- Середня ціна подібних — $5000
7. Renault Scenic
- Куплено — 697 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна подібних — $7500
8. Audi A6
- Куплено — 664 шт.
- Популярний р.в. — 2002
- Середня ціна подібних — $5000
9. Mercedes-Benz E-Class
- Куплено — 642 шт.
- Популярний р.в. — 2003
- Середня ціна подібних — $7000
10. BMW 5 Series
- Куплено — 615 шт.
- Популярний р.в. — 2001
- Середня ціна подібних — $5500
11. BMW X5
- Куплено — 570 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна подібних — $18 500
12. Opel Astra
- Куплено — 534 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна подібних — $7100
13. Volkswagen Touareg
- Куплено — 529 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна подібних — $20 700
14. Renault Kangoo
- Куплено — 502 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $6100
15. Volkswagen Passat
- Куплено — 482 шт.
- Популярний р.в. — 2010
- Середня ціна подібних — $6200
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