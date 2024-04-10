Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом — Finance.ua

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом Сьогодні 20:05 — Технології&Авто

Легкові авто з дизельними двигунами другі за часткою на українському вторинному авторинку — таких 28,9%, поступаються вони лише бензиновим версіям, частка яких за підсумками торгів у березні склала 44,5%.

Як повідомляють фахівці auto.ria , всього ж впродовж першого весняного місяця було куплено та подано на першу реєстрацію (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) 31,1 тис. легкових авто з пробігом, оснащених дизелями.

Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 18,5%. Також є попит на автівки Renault (12,9%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 8,8%.

Далі - інфографіка з 15 виробниками, чиї вживані легкові авто з дизельними моторами купували найчастіше. Якщо додати частки усіх присутніх марок на слайді, вони охоплять майже весь ринок — 90%.

Серед окремих моделей легковиків у цьому сегменті понад 1000 штук у березні було продано Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Renault Megane. Зрештою, кількість куплених машин, а також наймасовіший рік випуску для кожної моделі та середню ціну для авто відповідного віку зазначено під фото кожної автівки, що потрапила до цього Топ-15.

1. Volkswagen Passat

Куплено — 1888 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $10 200

2. Skoda Octavia

Куплено — 1391 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $8300

3. Renault Megane

Куплено — 1307 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $8200

4. Volkswagen Golf

Куплено — 888 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $8300

5. Volkswagen Transporter

Куплено — 793 шт.

Популярний р.в. — 2001

Середня ціна подібних — $6300

6. Mercedes-Benz Vito

Куплено — 708 шт.

Популярний р.в. — 2001

Середня ціна подібних — $5000

7. Renault Scenic

Куплено — 697 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $7500

8. Audi A6

Куплено — 664 шт.

Популярний р.в. — 2002

Середня ціна подібних — $5000

9. Mercedes-Benz E-Class

Куплено — 642 шт.

Популярний р.в. — 2003

Середня ціна подібних — $7000

10. BMW 5 Series

Куплено — 615 шт.

Популярний р.в. — 2001

Середня ціна подібних — $5500

11. BMW X5

Куплено — 570 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $18 500

12. Opel Astra

Куплено — 534 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $7100

13. Volkswagen Touareg

Куплено — 529 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $20 700

14. Renault Kangoo

Куплено — 502 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $6100

15. Volkswagen Passat

Куплено — 482 шт.

Популярний р.в. — 2010

Середня ціна подібних — $6200

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