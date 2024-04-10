Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом — Finance.ua

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Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом

Технології&Авто
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Легкові авто з дизельними двигунами другі за часткою на українському вторинному авторинку — таких 28,9%, поступаються вони лише бензиновим версіям, частка яких за підсумками торгів у березні склала 44,5%.
Як повідомляють фахівці auto.ria, всього ж впродовж першого весняного місяця було куплено та подано на першу реєстрацію (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) 31,1 тис. легкових авто з пробігом, оснащених дизелями.

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Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 18,5%. Також є попит на автівки Renault (12,9%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 8,8%.
Далі - інфографіка з 15 виробниками, чиї вживані легкові авто з дизельними моторами купували найчастіше. Якщо додати частки усіх присутніх марок на слайді, вони охоплять майже весь ринок — 90%.
Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
Серед окремих моделей легковиків у цьому сегменті понад 1000 штук у березні було продано Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Renault Megane. Зрештою, кількість куплених машин, а також наймасовіший рік випуску для кожної моделі та середню ціну для авто відповідного віку зазначено під фото кожної автівки, що потрапила до цього Топ-15.

1. Volkswagen Passat

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 1888 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $10 200

2. Skoda Octavia

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 1391 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $8300

3. Renault Megane

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 1307 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $8200

4. Volkswagen Golf

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 888 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $8300

5. Volkswagen Transporter

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 793 шт.
  • Популярний р.в. — 2001
  • Середня ціна подібних — $6300

6. Mercedes-Benz Vito

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 708 шт.
  • Популярний р.в. — 2001
  • Середня ціна подібних — $5000

7. Renault Scenic

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 697 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $7500

8. Audi A6

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 664 шт.
  • Популярний р.в. — 2002
  • Середня ціна подібних — $5000

9. Mercedes-Benz E-Class

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 642 шт.
  • Популярний р.в. — 2003
  • Середня ціна подібних — $7000

10. BMW 5 Series

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 615 шт.
  • Популярний р.в. — 2001
  • Середня ціна подібних — $5500

11. BMW X5

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 570 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $18 500

12. Opel Astra

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 534 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $7100

13. Volkswagen Touareg

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 529 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $20 700

14. Renault Kangoo

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 502 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $6100

15. Volkswagen Passat

Топ-15 найпопулярніших дизельних легковиків з пробігом
  • Куплено — 482 шт.
  • Популярний р.в. — 2010
  • Середня ціна подібних — $6200
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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