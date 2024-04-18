ТОП-15 найбільш автономних смартфонів (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-15 найбільш автономних смартфонів (інфографіка) Сьогодні 20:14 — Фондовий ринок

ТОП-15 найбільш автономних смартфонів (інфографіка)

У рейтингу часу автономної роботи представлено телефони, доступні в широкому діапазоні цін. Два з трьох найкращих слотів можуть займати дорогі ігрові телефони, але OnePlus 12R коштує менше 500 доларів. Одне з наших нових доповнень, Moto G Power 5G (2024), коштує ще дешевше.

П ро це пише tomsguide.com

У середньому телефон працює близько 10 годин, тому все, що перевищує цю позначку, забезпечує надійний час автономної роботи.

Перелічені тут телефони були протестовані протягом останніх 18 місяців, хоча чотири з п’яти пристроїв з найдовшим терміном служби з’явилися з початку цього року.

Asus домінує в рейтингу з трьома з чотирьох найкращих довговічних телефонів, але Samsung має три власних телефони. Ви також знайдете численні пропозиції від Apple, Motorola, Nothing і OnePlus.

Ось усі найкращі результати, які ми протестували за останні півтора року.

1. Asus ROG Phone 8 Pro (18:48)

Насправді Asus використовує менший акумулятор у ROG Phone 8 Pro, ніж у попередній версії свого ігрового телефону. Але не турбуйтеся про це — ROG Phone 8 Pro все одно встановив новий стандарт у нашому тесті батареї, пропрацювавши 19 годин.

2. OnePlus 12R (18:42)

OnePlus 12R середнього класу — це телефон з найдовшим терміном служби з тестованих нами телефонів, який не створювався спеціально для ігор. Містка батарея на 5500 мАг дозволяє цьому телефону працювати цілий день, а потім і на одній зарядці, але слід також віддати належне чіпсету Snapdragon 8 Gen 2, який живить багато інших пристроїв у нашому списку найкращих телефонів від акумулятора.

3. Asus ROG Phone 7 Ultimate (18:32)

Минулорічний рекордсмен батареї залишається легендою, оскільки ROG Phone 7 Ultimate пропрацював 18,5 годин на зарядці. Заслуга належить акумулятору пристрою на 6000 мАг, а також енергоефективному чіпсету Snapdragon 8 Gen 2, який живить телефон. Швидке заряджання потужністю 65 Вт допоможе швидко розрядити акумулятор.

4. Asus Zenfone 11 Ultra (17:52)

Zenfone 11 Ultra приєднується до двох останніх телефонів ROG у домінуванні в нашому рейтингу часу автономної роботи. У випадку Zenfone 11 Ultra телефон пропрацював майже 18 годин під час нашого тесту батареї з його 6,78-дюймовим дисплеєм, налаштованим на автоматичну частоту оновлення.

5. OnePlus 12 (17:41)

Дешевший OnePlus 12R може бути довговічнішим телефоном із серії OnePlus 12. OnePlus 12 все ще пропрацював більше 17,5 годин під час тесту батареї за допомогою батареї ємністю 5400 мАг і функцій керування живленням процесора Snapdragon 8 Gen 3.

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