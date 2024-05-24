ТОП-15 легковиків за $4000: що можна купити зараз за ці гроші — Finance.ua

ТОП-15 легковиків за $4000: що можна купити зараз за ці гроші
Бюджет близько $4000 можна вважати «стартовим» як для українського вторинного авторинку. Це вже трохи далі верхньої цінової межі для різних «ВАЗів», на які навряд чи слід робити ставку, а за згадану суму можна вибирати між моделями відомих виробників, які у цінових рамках $3,5…4,5 тис. займають 10% ринку.
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Зрозуміло, що тут не варто сподіватися побачити авто преміумкласу, чи «свіжі» легковики з мінімальними пробігами й віком кілька років. Кожен товар має свою ціну, в тому числі й автомобілі. Однак, це не значить, що за порівняно невеликі гроші відсутній вибір — він є, і цілком достатній, в чому кожен може переконатися, ознайомившись зі списком моделей, котрі будуть у добірці від auto.ria.
15 автомобілів на бюджет до $4000
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Lacetti
- Skoda Fabia
- Opel Astra
- Mitsubishi Lancer
- Ford Focus
- Renault Megane
- Daewoo Lanos
- Ford Fiesta
- Dacia Logan
- Renault Kangoo
- Dacia Sandero
- KIA Cerato
- Mazda 6
- Fiat Doblo
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