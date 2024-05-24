ТОП-15 легковиків за $4000: що можна купити зараз за ці гроші — Finance.ua
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ТОП-15 легковиків за $4000: що можна купити зараз за ці гроші

Технології&Авто
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ТОП-15 легковиків за $4000: що можна купити зараз за ці гроші
ТОП-15 легковиків за $4000: що можна купити зараз за ці гроші
Бюджет близько $4000 можна вважати «стартовим» як для українського вторинного авторинку. Це вже трохи далі верхньої цінової межі для різних «ВАЗів», на які навряд чи слід робити ставку, а за згадану суму можна вибирати між моделями відомих виробників, які у цінових рамках $3,5…4,5 тис. займають 10% ринку.

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Зрозуміло, що тут не варто сподіватися побачити авто преміумкласу, чи «свіжі» легковики з мінімальними пробігами й віком кілька років. Кожен товар має свою ціну, в тому числі й автомобілі. Однак, це не значить, що за порівняно невеликі гроші відсутній вибір — він є, і цілком достатній, в чому кожен може переконатися, ознайомившись зі списком моделей, котрі будуть у добірці від auto.ria.

15 автомобілів на бюджет до $4000

  1. Chevrolet Aveo
  2. Chevrolet Lacetti
  3. Skoda Fabia
  4. Opel Astra
  5. Mitsubishi Lancer
  6. Ford Focus
  7. Renault Megane
  8. Daewoo Lanos
  9. Ford Fiesta
  10. Dacia Logan
  11. Renault Kangoo
  12. Dacia Sandero
  13. KIA Cerato
  14. Mazda 6
  15. Fiat Doblo
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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