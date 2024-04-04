ТОП-14: Тейлор Свіфт офіційно приєдналася до списку мільярдерів Forbes — Finance.ua

ТОП-14: Тейлор Свіфт офіційно приєдналася до списку мільярдерів Forbes Сьогодні 18:21 — Світ

ТОП-14: Тейлор Свіфт офіційно приєдналася до списку мільярдерів Forbes

Тейлор Свіфт, яка стала мільярдеркою, вперше потрапила до щорічного списку мільярдерів Forbes, приєднавшись до 13 інших знаменитостей, загальний капітал яких оцінюється в 31 мільярд доларів.

Про це повідомляє forbes

У жовтні Свіфт стала мільярдеркою багато в чому завдяки своєму рекордному туру Eras Tour, який став першим туром в історії, який зібрав понад 1 мільярд доларів.

Згідно з підрахунками Pollstar, тур Eras Tour зібрав приблизно 1,04 мільярда доларів із перших 60 концертів, а тур Свіфт заплановано в Європі та Північній Америці до 2024 року.

Свіфт приєдналася до чотирьох інших музикантів-мільярдерів:

Jay-Z, Ріанни та Джиммі Баффета.

Але вона стала першою музиканткою, яка стала мільярдером виключно завдяки своїм пісням і виступам.

Forbes підрахував, що близько 500 мільйонів доларів з її статків становили гонорари за музику та гастролі, ще 500 мільйонів доларів припало на зростання вартості її музичного каталогу, більшу частину якого вона перезаписувала та випускала, і 125 мільйонів доларів із чистого капіталу прийшла з нерухомості.

ТОП-14

Саме стільки знаменитостей, включно зі Свіфт, увійшли до цьогорічного списку мільярдерів. Джордж Лукас, відомий як режисер «Зоряних воєн», є найбагатшою знаменитістю в списку, багато в чому завдяки своїй продюсерській компанії Lucasfilm, яку він продав Disney у 2012 році. Джей-Зі та Ріанна — єдині інші музиканти у 2024 році.

Як концерти Тейлор Свіфт підіймають ВВП країн

Тейлор Свіфт вже давно має більший вплив, ніж звичайна попзірка. Світові лідери запрошують співачку провести концерти в їхніх країнах. Американські журналісти впевнені, що Свіфт могла б спокійно перемогти Трампа на президентських виборах, а користувачі X передбачають новий бебі-бум, якщо Тейлор завагітніє.

До речі, помічники президента США Джо Байдена мріють про підтримку Тейлор Свіфт на виборах 2024 року, оскільки її звернення щодо збору коштів може мати величезне значення для кампанії президента, пише Fox News.

Вона ж стала «Людиною року 2023» за версією Time.

Загалом же Cвіфт почала свою кар'єру в 14 років, і вже у 16 підписала перший професійний контракт зі студією Big Machine Records. Зараз дискографія співачки налічує 12 альбомів. У 23 році її треки на Spotify набрали 26 млрд прослуховувань, що принесло їй понад 86 млн доларів. Та заробітки від альбомів та стримінгів тьмяніють на фоні живих виступів.

Менше ніж за рік світового туру The Eras Свіфт вже заробила більше мільярда доларів, що побило минулий рекорд Елтона Джона, який за п’ятирічний тур зібрав близько 940 мільйонів. Щоб на концерти Свіфт могли потрапити всі, хто намагався купити квитки, лише у США їй потрібно було б дати 900 виступів. Саме тому квитки за 500 доларів у нелегальних перекупників коштували десятки тисяч.

Довідка Finance.ua:

2023 рік для Свіфт був рекордний і пам’ятний. Окрім того, що вона стала мільярдеркою та розпочала свій тур Eras Tour, який розпочався як ретроспектива її 17-річної кар'єри та 10 альбомів, але перетворився на фінансовий феномен.

Свіфт також випустила два перезаписи попередніх альбомів — «Speak Now (Taylor's Version)» і «1989 (Taylor's Version)» — минулого року, щоб відновити контроль над своїми першими шістьма альбомами, права на які продала компанія Scooter Braun до Shamrock Capital за 300 мільйонів доларів, що, за словами Свіфт, сталося за її спиною.

Свіфт приєдналась до 264 нових мільярдерів у списку Forbes цього року, порівняно зі 150 новими мільярдерами роком раніше.

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