Топ-10 вживаних авто на «автоматі» — Finance.ua

Топ-10 вживаних авто на «автоматі»

До списку потрапили авто 2009-2014 років випуску, які водії найчастіше купують або шукають. Рейтинг також враховує фактичну наявність пропозицій щодо кожної моделі. Мінімальна ціна на вказані моделі становить $5900, а середня — $12 тис.

Лідером переліку визначили Volkswagen Passat із середньою ціною приблизно $10 тис. Друге місце — у BMW X5, середня ціна кросовера 2009-2014 років — $19 тис. Також у трійці лідерів — Hyundai Sonata з ціною близько $9000.

Також до топ-10 входять такі моделі:

Volkswagen Jetta: середня ціна — $9000;

Audi A6 — $16 тис.;

Volkswagen Touareg — $20,7 тис.;

Skoda Octavia — $9400;

Audi A4 — $11,7 тис.;

Toyota Camry — $12,5 тис.;

Mercedes-Benz E-Class — $14,8 тыс.

Довідка Finance.ua:

Аналітичне агентство focus2move опублікувало рейтинг найпопулярніших моделей автомобілів на світовому ринку. Найпопулярнішим автомобілем у світі за підсумками першого кварталу цього року стала японська модель Toyota Corolla. З початку року цю модель купили 275 тисяч разів. Це на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

за підсумками першого кварталу цього року стала японська модель Toyota Corolla. З початку року цю модель купили 275 тисяч разів. Це на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. На другому місці, піднявшись за рік одразу на сім рядків, опинився електричний седан Tesla Model 3: загальносвітовий обсяг його реалізації складав 256 тис. машин (+130,9%).

піднявшись за рік одразу на сім рядків, опинився електричний седан Tesla Model 3: загальносвітовий обсяг його реалізації складав 256 тис. машин (+130,9%). Замикає топ-3 популярний в Україні кросовер Toyota RAV4, проданий у кількості 224 тис.од. (-16,2%).

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