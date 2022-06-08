Топ-10 вживаних авто на «автоматі» — Finance.ua

До списку потрапили авто 2009-2014 років випуску, які водії найчастіше купують або шукають. Рейтинг також враховує фактичну наявність пропозицій щодо кожної моделі. Мінімальна ціна на вказані моделі становить $5900, а середня — $12 тис.
Лідером переліку визначили Volkswagen Passat із середньою ціною приблизно $10 тис. Друге місце — у BMW X5, середня ціна кросовера 2009-2014 років — $19 тис. Також у трійці лідерів — Hyundai Sonata з ціною близько $9000.
Також до топ-10 входять такі моделі:
Volkswagen Jetta: середня ціна — $9000;
Audi A6 — $16 тис.;
Volkswagen Touareg — $20,7 тис.;
Skoda Octavia — $9400;
Audi A4 — $11,7 тис.;
Toyota Camry — $12,5 тис.;
Mercedes-Benz E-Class — $14,8 тыс.
Довідка Finance.ua:
Аналітичне агентство focus2move опублікувало рейтинг найпопулярніших моделей автомобілів на світовому ринку. Найпопулярнішим автомобілем у світі за підсумками першого кварталу цього року стала японська модель Toyota Corolla. З початку року цю модель купили 275 тисяч разів. Це на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
На другому місці, піднявшись за рік одразу на сім рядків, опинився електричний седан Tesla Model 3: загальносвітовий обсяг його реалізації складав 256 тис. машин (+130,9%).
Замикає топ-3 популярний в Україні кросовер Toyota RAV4, проданий у кількості 224 тис.од. (-16,2%).