ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Фондовий ринок

ТОП-10 українських компаній за чистим доходом (інфографіка)

У десятці найбільших ІТ-компаній домінують сервісні компанії. Чистий дохід п’яти найбільших: ТОВ «Епам системз», «Глобаллоджик Україна», «Люксофт Солюшнс», «Сіклум» і «Інтелліас» сумарно склав майже 20% українського ІТ-експорту.

Про це свідчать дані дослідження Офісу ефективного регулювання BRDO.

Лише дві компанії з топ-10 займаються розробкою власних продуктів:

ТОВ «Плейтика Україна», центр розробки ізраїльського видавця онлайн-ігор Playtika; ТОВ «Фінтех бенд», розвиває популярний в Україні банківський продукт monobank.

Традиційним рейтингом розміру ІТ-компаній в Україні є Топ-50 від DOU, який формується на основі опитування компаній про кількість спеціалістів. Списки найбільших і найдохідніших компаній дійсно перетинаються, проте не ідентичні.

Зокрема:

Evoplay не потрапила в перелік найбільших за доходом через те, що їхня юридична особа ТОВ «ЕВОПЛЕЙ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ» показала всього 9 тис. дол. США доходу у 2022.

Юридична особа групи Ajax, що займається комп’ютерним програмуванням (ТОВ «Ессетс рентінг»), показала 4,7 млн грн у 2022 році, а основні доходи групи приходяться на юридичні особи, що займаються виробництвом і дистрибуцією.

Незважаючи на високі доходи, ТОВ «Фінтех Бенд» не потрапляла в Топ-50 dou.ua, імовірно, через невелику кількість спеціалістів.

Довідка Finance.ua:

Серед ІТ-компаній, що проводили релокацію, переважає релокація в межах України (45%). За кордон частково релокувались 42% компаній, з них — лише 5% компаній із закриттям частини офісів в Україні. Жодна з опитаних ІТ-компаній не провела повну релокацію за кордон.

Результати опитування свідчать, що ІТ-компанії досить зважено підходять до питання релокації, аналізуючи та прораховуючи наслідки кожного варіанту, а також віддаючи перевагу тим країнам, в яких у них вже є офіси (43%), 22% покладаються на рекомендації юристів або податкових консультацій, ще 22% роблять вибір самостійно на основі оцінювання витрат на ведення бізнесу в країні потенційної релокації.

Яких ІТ-фахівців зараз шукають і скільки їм готові платити.

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