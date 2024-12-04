TOП-10 світових автовиробників, чиї авто купують найчастіше — Finance.ua

TOП-10 світових автовиробників, чиї авто купують найчастіше Сьогодні 00:53 — Технології&Авто

TOП-10 світових автовиробників, чиї авто купують найчастіше

Toyota. Японцям знову вдалося оминути німецький Volkswagen у боротьбі за світове лідерство. Рейтинг підготовлений на основі даних про реєстрацію нових автомобілів у 159 країнах. У щорічному рейтингу World Car Group найпродуктивніших автовиробників, який проводить незалежний портал focus2move, цього року лідирує компанія. Японцям знову вдалося оминути німецький Volkswagen у боротьбі за світове лідерство. Рейтинг підготовлений на основі даних про реєстрацію нових автомобілів у 159 країнах.

Розглядаючи сукупний продаж станом на жовтень 2024 року, провідні позиції зайняла Toyota Group з 8,56 млн автомобілів (-2,1%), зберігши великий відрив від решти конкурентів.

Друге місце у рейтингу посів німецький концерн Volkswagen Group з результатом 6,85 млн (-1,6%). Попри зростання продажів в Америці (+8,9%) та Європі (+2,7%), відчутні втрати в Азії (-9,4%) нівелювали досягнення виробника.

На третьому місці — Hyundai-Kia — з показником 5,65 млн продажів (-3,1%). Попри велику кількість цікавих новинок, корейський виробник «просів» завдяки серйозному зниженню інтересу покупців в Африці (-18%) та Азії (-5,7%).

Альянс Renault Nissan зміг піднятися на 1 позицію, посівши 4-те місце і повідомивши про 5 мільйонів продажів при зростанні на 1%. Основою успіху стали добрі показники в Європі (+4,6%) та Океанії (+7,7%).

Американський General Motors піднявся на 1 позицію і посіла 5-те місце з 4,76 млн продажів (-4,9%). Попри втрати обсягів продажу в Азії (-12,7%) та Америці (-0,5%), сильне зростання в Європі (+36,6%) дозволило потіснити конкурентів.

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Шосте місце у мультибрендового концерну Stellantis. Він поступився відразу 2 позиціями, а результати продажів склали 4,74 млн (-8,1%). Проблеми переслідували виробника як в Америці (-9,6%), так і в Європі (-9,3%).

Honda Motor проводить вдалий рік. Вона посіла 7-ме місце з 3,18 млн продажів (-2,9%), попри втрату 11,8% продажів в Азії.

Не найкращі часи у концерну Ford, який посів лише 8 місце рейтингу з результатом 3,09 млн проданих авто (-0,4%). Концерну вдалося наростити продажі в Америці на 4,8%, а ось покупці в Азії та Європі не вподобали «блакитний овал» — падіння продажів склало 3,6 і 14,4 відсотка відповідно.

Китайський BYD піднявся на одну позицію і посів 9 позицію рейтингу з результатом 2,95 млн проданих авто. Зі зростанням на 35,6% порівняно з попереднім роком компанія показала один із найкращих показників серед автовиробників. Компанія досягла гігантського приросту в Америці (+422%) та Європі (+232%).

Замикає ТОП 10 компанія Suzuki, яка опустилася на одну позицію. Японському виробнику вдалося продати 2,64 млн (+3,9%) авто. Падіння купівельного попиту в Америці (-9,6%) компенсувало хороше зростання продажів у Європі (+14,5%).

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