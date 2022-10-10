Топ-10 проблем, що заважають відновлювати та розвивати бізнес в Україні — Finance.ua

Топ-10 проблем, що заважають відновлювати та розвивати бізнес в Україні Вчора 10:07 — Казна та Політика

За результатами опитування Дія.Бізнес, що було проведено у вересні 2022 року (всього опитано 863 власники та СЕО бізнесів. — Ред.), головними проблемами, що заважають відновлювати бізнес в Україні є відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку та непрогнозованість ситуації в країні.

Опитування було проведене Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Центром розвитку інновацій та Advanter Group.

Проблемою також є відсутність достатнього капіталу у компаній.

Щодо допомоги, якою скористалися бізнеси, то найбільший відсоток займають ті, хто скористалися податковими пільгами (17,5%) та кредитуванням під 0% (5-7-9%), допомогою Дія.Бізнес та Офісу розвитку підприємництва та експорту. Загалом 34,8 відсотка скористалися державною допомогою.

Про динаміку та про релокацію бізнесу розповів Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій, співініціатор Ініціативи.

«Ми бачимо постійну наростальну криву на графіку, яка характеризує зростання нових суб’єктів господарської діяльності. Кількість закриття бізнесів (крива раніше була домінантною), тепер цей показник зійшов на нанівець. Варто зауважити, якщо раніше відбувалась фізична релокація, коли люди виїжджали зі сходу на захід та везли із собою свій підприємницький капітал, тепер вони починають перереєстровувати їх як платників податків», — сказав Лобойко.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.