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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до п’яти років (інфографіка)

Технології&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
У травні українці придбали майже 4,6 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Вони становили близько чверті всіх уживаних легковиків, ввезених до країни за місяць.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, загалом у травні український автопарк поповнили 18 тисяч уживаних легкових автомобілів з пробігом.
Найбільшу частку серед машин віком до п’яти років становили бензинові авто — 50%.
Далі йдуть:
  • електромобілі — 25%;
  • гібридні — 19%;
  • дизельні — 5%;
  • авто з ГБО — 1%.
Найбільший попит серед вживаних авто віком до 5 років мав Tesla Model Y.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів віком до п’яти років
ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів віком до п’яти років, Інфографіка створена за допомогою ШІ
Раніше Finance.ua писав, що минулого місяця українці придбали 2652 електрокари. Найчастіше авто на електротязі обирають мешканці столиці, а також західних областей країни.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниВживані автоУкравтопром
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