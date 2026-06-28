ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до п’яти років (інфографіка) Сьогодні 19:17 — Технології&Авто

Tesla Model Y

У травні українці придбали майже 4,6 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Вони становили близько чверті всіх уживаних легковиків, ввезених до країни за місяць.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, загалом у травні український автопарк поповнили 18 тисяч уживаних легкових автомобілів з пробігом.

Найбільшу частку серед машин віком до п’яти років становили бензинові авто — 50%.

Далі йдуть:

електромобілі — 25%;

гібридні — 19%;

дизельні — 5%;

авто з ГБО — 1%.

Найбільший попит серед вживаних авто віком до 5 років мав Tesla Model Y.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів віком до п’яти років, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Раніше Finance.ua писав , що минулого місяця українці придбали 2652 електрокари. Найчастіше авто на електротязі обирають мешканці столиці, а також західних областей країни.

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