ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до п’яти років (інфографіка)
У травні українці придбали майже 4,6 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Вони становили близько чверті всіх уживаних легковиків, ввезених до країни за місяць.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, загалом у травні український автопарк поповнили 18 тисяч уживаних легкових автомобілів з пробігом.
Найбільшу частку серед машин віком до п’яти років становили бензинові авто — 50%.
Далі йдуть:
- електромобілі — 25%;
- гібридні — 19%;
- дизельні — 5%;
- авто з ГБО — 1%.
Найбільший попит серед вживаних авто віком до 5 років мав Tesla Model Y.
Раніше Finance.ua писав, що минулого місяця українці придбали 2652 електрокари. Найчастіше авто на електротязі обирають мешканці столиці, а також західних областей країни.
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