ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів на внутрішньому ринку (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших мотоциклів на внутрішньому ринку (інфографіка)

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту, й визначили найпопулярніші марки у трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та серед нових мотоциклів.

Динаміка ринку мотоциклів

Сегмент мотоциклів — найбільш залежний від сезонності, серед транспортних засобів, призначених для перевезень пасажирів чи вантажів. На діаграмі видно, як активізується ринок влітку, під час високого мотосезону, та наскільки знижуються обсяги продажів у міжсезоння.

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у липні склав 10,2 тис., і це найбільше значення, яке зафіксовано на діаграмі, котра нижче. Ці обсяги більші, ніж були у попередньому місяці (червні) на 6,6%, та більші, ніж було торік у липні-2024, на помітні 18,4%.

Серед загальної кількості 59,8% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 6088 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 3314 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,5% від загальної кількості.

Ще 7,7% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (782 шт.).

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку мотоциклів — без несподіванок: «японці» й далі кермують. Honda і Yamaha традиційно лідирують, демонструючи стабільний попит, особливо серед тих, хто цінує надійність та перевірену класику. За ними — щільна група доступних брендів: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark — вибір тих, хто шукає двоколісний транспорт без переплат, між якими у цьому списку «втиснувся» старожил ринку Suzuki.

У сегменті «пригнаних» — справжній байкерський інтернаціонал.

Найбільше ввозять класичних «японців» — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Але зростає і частка мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл — це не транспорт, а стиль життя.

Найпопулярніші нові мотоцикли

У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Їх обирають за простоту, ремонтопридатність і доступну ціну. На додачу — стабільний попит на Bajaj та Shineray.

На відміну від рейтингів попередніх місяців, цього разу серед десятки марок мотоциклів, які були придбані новими, не знайшлося місця для хоча б одного виробника, що не з Китаю чи Індії.

