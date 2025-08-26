Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун — Finance.ua
Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун

Технології&Авто
31
Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун
Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун
Автовласникам важливо пам’ятати: вибір палива для автомобіля має базуватися на рекомендаціях виробника. Найточніша інформація зазвичай зазначена у посібнику з експлуатації та на кришці лючка бензобака, де вказано оптимальне октанове число — наприклад, А-95 або «не нижче А-92».
Заливання бензину з нижчим октановим числом, ніж рекомендовано, може призвести до детонації — передчасного вибухового згоряння суміші. Це створює додаткове навантаження на поршні, шатуни та клапани, перегріває камеру згоряння, знижує потужність двигуна та підвищує витрату палива, пише портал mmr.net.ua.
Натомість бензин із вищим октановим числом зазвичай не шкодить сучасним двигунам, але не дає суттєвого приросту потужності чи економії палива, а переплата за дорогий преміум-бензин буде марною.
Цифри на бензині позначають його октанове число. А-92 підходить для старих авто з низьким ступенем стиснення, А-95 оптимальний для більшості сучасних машин, а А-98 потрібен лише для високофорсованих двигунів. Використання преміум-бензину для «очищення» мотора — міф: його користь пов’язана не з октановим числом, а з конкретними миючими присадками у марці палива.
За матеріалами:
AvtoDream
Авто
