Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун — Finance.ua

Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

Чому не варто заливати преміум-бензин у звичайний двигун

Автовласникам важливо пам’ятати: вибір палива для автомобіля має базуватися на рекомендаціях виробника. Найточніша інформація зазвичай зазначена у посібнику з експлуатації та на кришці лючка бензобака, де вказано оптимальне октанове число — наприклад, А-95 або «не нижче А-92».

Спробуйте новий формат: ця новина на Finance.ua доступна і у форматі відео з голосом. 🎤 Щоб переглянути натисніть на зображення.

Заливання бензину з нижчим октановим числом, ніж рекомендовано, може призвести до детонації — передчасного вибухового згоряння суміші. Це створює додаткове навантаження на поршні, шатуни та клапани, перегріває камеру згоряння, знижує потужність двигуна та підвищує витрату палива, пише портал mmr.net.ua.

Натомість бензин із вищим октановим числом зазвичай не шкодить сучасним двигунам, але не дає суттєвого приросту потужності чи економії палива, а переплата за дорогий преміум-бензин буде марною.

Цифри на бензині позначають його октанове число. А-92 підходить для старих авто з низьким ступенем стиснення, А-95 оптимальний для більшості сучасних машин, а А-98 потрібен лише для високофорсованих двигунів. Використання преміум-бензину для «очищення» мотора — міф: його користь пов’язана не з октановим числом, а з конкретними миючими присадками у марці палива.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

AvtoDream За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.