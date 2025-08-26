Opel показав Corsa GSE Vision (фото) — Finance.ua

Opel показав Corsa GSE Vision (фото) 26.08.2025, 01:21 — Технології&Авто

Opel показав Corsa GSE Vision (фото)

Компанія Opel показала новий електричний концепт-кар Corsa GSE Vision Gran Turismo, який восени з’явиться у симуляторі Gran Turismo 7.

🔊 Текст цієї новини доступний в аудіоформаті. Тисніть на зображення, щоб прослухати.

Автомобіль має два електромотори загальною потужністю 588 кВт (800 к.с.) і крутним моментом 800 Нм. Привід повний, розгін до 100 км/год займає лише 2 секунди, максимальна швидкість — 320 км/год. Є функція бусту на 59 кВт, що спрощує обгони. При батареї на 82 кВт·год маса авто становить лише 1170 кг завдяки легким матеріалам.

У дизайні — оновлений Opel Vizor з підсвіченим логотипом Blitz, а також аеродинамічні рішення: активний дифузор, спойлери, спеціальні колеса. Салон мінімалістичний, з проекційним дисплеєм і спортивним сидінням, орієнтованим на гонки.

Прем’єра відбудеться на IAA Mobility 2025 та на Gran Turismo World Series у Берліні 20 вересня.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.