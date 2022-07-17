Топ-10 найпопулярніших криптовалют серед користувачів криптобіржі — Finance.ua

Топ-10 найпопулярніших криптовалют серед користувачів криптобіржі Вчора 21:02 — Фінтех і Картки

Топ-10 найпопулярніших криптовалют серед користувачів криптобіржі

Криптовалютна біржа Exmo поділилася рейтингом десяти найпопулярніших криптовалют серед своїх користувачів. Як зазначають аналітики, десятка залишається практично незмінним із кварталу у квартал.

Основною відмінністю другого кварталу стало те, що Dogecoin (DOGE) знову повернувся на четвертий рядок, поступившись Ethereum (ETH).

За квартал найбільше збільшилася кількість власників NEAR Protocol (NEAR) — більш ніж удвічі.

Другою за цим показником стала Solana (SOL) зі зростанням 51%. Із суттєвим відставанням за ними йдуть yearn.finance (YFI), GNY (GNY) та Velas (VLX): +18%, +7% та +5% відповідно.

Найбільше власників втратила Zcash (ZEC) — 7%. За нею по 6% втратили Qtum (QTUM), Toncoin (TON), Ontology (ONT) та Ethereum Classic (ETC).

До іншого рейтингу за розмірами балансів у доларовому вираженні увійшли ті ж самі криптовалюти, що й у попередньому кварталі, але з деяким перерозподілом.

Баланси Ethereum (ETH) щодо біткоїна знизилися на 12%. Це найбільше скорочення серед розглянутих криптовалют. Частка Tether (USDT), навпаки, збільшилася на 16,5%, завдяки чому стейблкоїн піднявся в рейтингу з четвертого на третє місце. Зростання частки USDT може бути ознакою того, що трейдери готуються до нових закупівель криптовалюти. Також на 2% збільшилися частки EXMO Coin (EXM) та Toncoin (TON). В результаті TON змістив з сьомого рядка Ethereum Classic (ETC).

При цьому в умовному загальному портфелі довгострокових власників, які зберігають актив без руху понад 90 днів, частка біткоїна залишилася на рівні 38%, як і в попередньому кварталі. Збільшилися майже на 1% частки XRP та dogecoin. Найбільше помітно скоротилася частка ether — на 3%.

Близько третини торгів припало на ціновий період від 29 000 USDT до 32 000 USDT. Після падіння курсу нижче 29 000 USDT торгова активність суттєво скоротилася. Частка обсягів торгів при ціні нижче цього рівня склала 26%. Також найбільше зіткнення продавців та покупців спостерігалося на рівні 21 000 USDT та на курсовому проміжку від 39 000 USDT до 41 000 USDT.

Загальні баланси користувачів у доларовому вираженні скоротилися за квартал на 59%, що насамперед пов’язано з падінням котирувань всіх цифрових активів.

Найменше в абсолютних значеннях скоротилися баланси Tron (TRX), чому швидше сприяло невелике падіння курсу цієї криптовалюти (-6%) у порівнянні з рештою монет. Якщо ж зважати на зміну ціни, то баланси TRX скоротилися найсильніше з розглянутих криптовалют — приблизно на 15%. Також істотно більше, ніж падіння курсу, скоротилися баланси Dogecoin (DOGE) — близько 11%.

Водночас менше, ніж ціна, скоротилися баланси Solana (SOL), Polkadot (DOT) та Uniswap (UNI): на 26,5%, 14% та 11% відповідно.

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