ТОП-10 найнадійніших компактних автомобілів із пробігом (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найнадійніших компактних автомобілів із пробігом (фото) Сьогодні 01:30 — Технології&Авто

Експерти вивчили надійність популярних компактних автомобілів віком до п’яти років. Вони назвали 10 найбільш безпроблемних уживаних моделей та відзначили 3 авто, від яких краще триматися подалі. Рейтинг опублікували на сайті What Car.

Спільно з компанією MotorEasy було проведено масштабне дослідження, в рамках якого майже 25 тисяч розповіли про досвід експлуатації своїх малолітражних автомобілів. Після цього отримані дані проаналізували та виставили рейтинг на підставі відгуків.

Найнадійніші компактні автомобілі з пробігом:

10. Skoda Citigo

Рейтинг надійності: 95,8%

Skoda Citigo (роки випуску 2012 — 2020) має низьку ціну і невелику витрату палива, але на цьому переваги моделі не закінчуються. У багатьох власників авто не виникало поломок.

9. MINI Cooper

Рейтинг надійності: 97,0%

Одна з найдорожчих моделей (2014 — наш час) у списку також є однією з найнадійніших. Лише у 8% власників виникали поломки.

8. Suzuki Swift

Рейтинг надійності: 98,0%

Популярний японський хетчбек (2017 — наш час) виявився дуже надійним. У 7% автомобілів було виявлено несправності, але їх вдалося швидко та дешево усунути.

7. Toyota Yaris hybrid

Рейтинг надійності: 98,0%

Гібридний компактний хетчбек (2011 — 2020) тішить багатьох своїх власників. Тільки 10% авто був потрібний ремонт.

6.Hyundai i20

Рейтинг надійності: 98,1%

Hyundai i20 (2015 — 2020) виявився надійнішим від деяких японських та європейських конкурентів. Багато поломок було відремонтовано безкоштовно.

5. Honda Jazz hybrid

Рейтинг надійності: 98,2%

Гібридний Honda Jazz (2020 — наш час) відрізняється не тільки малою витратою палива, але й надійністю. Лише у 8% власників авто виникали поломки.

4.Hyundai i10

Рейтинг надійності: 98,2%

У корейського хетчбека (2014-2020) мало проблем щодо надійності. В основному поломки виникали з електронікою або кермовим керуванням.

3.Volkswagen Up!

Рейтинг надійності: 98,4%

Економічний німецький хетчбек (2012 — наш час) виявився досить надійним. Тільки у 15% авто були виявлені проблеми, але їх ремонт обійшовся недорого і займав мало часу.

2.Honda Jazz

Рейтинг надійності: 98,7%

У Honda Jazz (2015 — 2020) не так і багато проблем. В основному вони стосуються збірки кузова та внутрішнього оздоблення. Заміну багатьох запчастин оплачував автовиробник.

1. Toyota Aygo

Рейтинг надійності: 99,1%

Найменший хетчбек Toyota в Європі тішить своєю надійністю (роки випуску: 2014 — 2022). Лише 6% власників моделі стикалися із несправностями.

Найбільш ненадійні компактні автомобілі з пробігом:

3. Toyota Yaris (бензинова версія) — рейтинг надійності: 87,0%. Бензинова версія хетчбека не виявилася такою ж надійною, як гібрид. Найчастіше проблеми виникали з підвіскою та гальмівною системою.

(бензинова версія) — рейтинг надійності: 87,0%. Бензинова версія хетчбека не виявилася такою ж надійною, як гібрид. Найчастіше проблеми виникали з підвіскою та гальмівною системою. 2. Volkswagen Polo — 86,4%. Volkswagen покрив вартість ремонтних робіт у 91% випадків поломки. Тим не менш, деяким власникам довелося заплатити до 1500 доларів за ремонт.



— 86,4%. Volkswagen покрив вартість ремонтних робіт у 91% випадків поломки. Тим не менш, деяким власникам довелося заплатити до 1500 доларів за ремонт. 1. Ford Fiesta — 80,2%. У багатьох власників Ford Fiesta виникали поломки під час експлуатації. Тішить те, що багато несправностей було усунуто за рахунок автовиробника, а заміна деяких деталей коштувала недорого.



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