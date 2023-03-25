Топ-10 найкращих туристичних визначних пам'яток світу 2023 (фото) — Finance.ua

Топ-10 найкращих туристичних визначних пам'яток світу 2023 (фото)
Визначено Топ-10 найкращих туристичних визначних пам’яток світу 2023. Цей рейтинг надано на основі аналізу відгуків Tripadvisor і Google.
Що враховували:
Середній рейтинг житла біля пам’ятки на Booking.com, відстань від найближчого аеропорту та безпеку туристів у країні на основі рейтингу Global Peace Index.
Перше місце посіла будівля Угорсього парламенту. У TikTok будівлю парламенту Угорщини переглянули 887 мільйонів разів.
Друге місце отримав парк розваг Діснейленд" у Парижі.
Третє місце посіла Блакитна лагуна в Ісландії.
На четвертому місці Плаза-де-Еспана в Севільї в Іспанії.
І пяте місце посідає Ангкор-Ват в Камбоджі.
Топ-10 найкращих туристичних визначних пам’яток світу 2023
- Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина).
- Парк розваг «Діснейленд» (Париж, Франція).
- Блакитна лагуна (Ісландія).
- Пласа-де-Еспана (Севілья, Іспанія).
- Ангкор-Ват (Камбоджа).
- Собор Святого Петра (Рим, Італія).
- Книгарня «Ель Атенео Гранд Сплендід» (Буенос-Айрес, Аргентина).
- Акрополь (Афіни, Греція).
- Музей Нової Зеландії (Веллінгтон, Нова Зеландія).
- Статуя Христа-Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія).
Повний перелік із 99 пам’яток можна переглянути тут.
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