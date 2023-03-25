Топ-10 найкращих туристичних визначних пам'яток світу 2023 (фото) — Finance.ua

Топ-10 найкращих туристичних визначних пам'яток світу 2023 (фото) Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Визначено Топ-10 найкращих туристичних визначних пам’яток світу 2023. Цей рейтинг надано на основі аналізу відгуків Tripadvisor і Google.

Що враховували:

Середній рейтинг житла біля пам’ятки на Booking.com, відстань від найближчого аеропорту та безпеку туристів у країні на основі рейтингу Global Peace Index.

Перше місце посіла будівля Угорсього парламенту. У TikTok будівлю парламенту Угорщини переглянули 887 мільйонів разів.

Друге місце отримав парк розваг Діснейленд" у Парижі.

Третє місце посіла Блакитна лагуна в Ісландії.

На четвертому місці Плаза-де-Еспана в Севільї в Іспанії.

І пяте місце посідає Ангкор-Ват в Камбоджі.

Топ-10 найкращих туристичних визначних пам’яток світу 2023

Будівля угорського парламенту (Будапешт, Угорщина). Парк розваг «Діснейленд» (Париж, Франція). Блакитна лагуна (Ісландія). Пласа-де-Еспана (Севілья, Іспанія). Ангкор-Ват (Камбоджа). Собор Святого Петра (Рим, Італія). Книгарня «Ель Атенео Гранд Сплендід» (Буенос-Айрес, Аргентина). Акрополь (Афіни, Греція). Музей Нової Зеландії (Веллінгтон, Нова Зеландія). Статуя Христа-Спасителя (Ріо-де-Жанейро, Бразилія).

Повний перелік із 99 пам’яток можна переглянути тут

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