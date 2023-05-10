ТОП-10 найкращих гібридних кросоверів 2023 за комфортом, потужністю та надійністю — Finance.ua

ТОП-10 найкращих гібридних кросоверів 2023 за комфортом, потужністю та надійністю Сьогодні 02:46 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих гібридних кросоверів 2023 за комфортом, потужністю та надійністю

Кросовери та позашляховики поки що домінують на світових автомобільних ринках завдяки комфорту, практичності та місткості. У цьому класі є безліч варіантів, оснащених різними силовими установками, включаючи звичайні двигуни внутрішнього згоряння, гібридні силові агрегати, а також електродвигуни.

Автомобільний портал HotCars склав рейтинг 10 найкращих на сьогоднішній момент гібридних кросоверів, проаналізувавши всі представлені на ринку моделі з урахуванням таких факторів, як комфорт при їзді, потужність, широкий набір опцій та надійність.

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«Коли справа доходить до вибору ідеального силового агрегату для кросовера, необхідно враховувати безліч факторів. Гібридні автомобілі пропонують найкраще з обох світів або лише потроху в одному флаконі. Гібридний кросовер можна назвати майстром на всі руки, оскільки він пропонує чудове поєднання продуктивності та паливної економічності, не вимагаючи частої підзарядки», — HotCars.

Перше місце отримав Kia Niro Hybrid зі стартовою ціною 26 590 доларів, який має привабливий зовнішній вигляд та просторий салон, зберігши при цьому вражаючий набір функцій та співвідношення ціни та якості. 1,6-літровий рядний 4-циліндровий двигун, об'єднаний з електродвигуном, розвиває 139 к.с. Витрата палива — 4,4 л на 100 км.

Друге місце зайняв Kia Sportage Hybrid 2023, який отримав 1,6-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом у парі з електродвигуном, який видає 226 к.с. Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 зайняла третє місце, при цьому автомобіль стандартно оснащується повним приводом.

Загалом же десятка найкращих гібридних кросоверів 2023 року за версією HotCars:

Kia Niro Hybrid;

Kia Sportage Hybrid;

Toyota Corolla Cross Hybrid;

Hyundai Tucson Hybrid;

Honda CR-V Hybrid;

Hyundai Santa Fe Hybrid;

Kia Sorento Hybrid;

Toyota Highlander Hybrid;

Lexus NX Hybrid;

Lexus LX Hybrid

Як уже повідомлялося, на північно-американському ринку, де давно домінують кросовери, позашляховики та пікапи, вперше за багато років зафіксовано падіння продажів у даному класі.

Ampercar За матеріалами:

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