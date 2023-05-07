Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023 — Finance.ua
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Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023

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Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023
Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023
У квітні поточного року українці придбали понад 93 тисячі вживаних автомобілів. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легкових машин традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких авто у квітні зареєстрували 3 тис., що склало 19,7% від загальної кількості.
Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023 року:
  1. Volkswagen Golf — 1 060 шт.
  2. Skoda Octavia — 745 шт.
  3. Renault Megane — 714 шт.
  4. Volkswagen Passat — 656 шт.
  5. Renault Scenic — 549 шт.
  6. Nissan Leaf — 349 шт.
  7. Nissan Qashqai — 345 шт.
  8. Ford Focus — 307 шт.
  9. Volkswagen Touran — 304 шт.
  10. Skoda Fabia — 271 шт.
  11. Audi A4 — 254 шт.
  12. Volkswagen Tiguan — 250 шт.
  13. Opel Zafira — 221 шт.
  14. Opel Astra — 218 шт.
  15. Audi Q5 — 190 шт.
  16. Volvo V50 — 164 шт.
  17. Mazda CX-5 — 162 шт.
  18. Audi A6 — 159 шт.
  19. Ford Fusion — 157 шт.
  20. Tesla Model 3 — 146 шт.
У квітні частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 16,1% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків (15 тис.).
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За матеріалами:
MMR
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