Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023 — Finance.ua

Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023 Сьогодні 18:46 — Фондовий ринок

Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023

У квітні поточного року українці придбали понад 93 тисячі вживаних автомобілів. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легкових машин традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких авто у квітні зареєстрували 3 тис., що склало 19,7% від загальної кількості.

Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом за підсумками квітня 2023 року:

Volkswagen Golf — 1 060 шт. Skoda Octavia — 745 шт. Renault Megane — 714 шт. Volkswagen Passat — 656 шт. Renault Scenic — 549 шт. Nissan Leaf — 349 шт. Nissan Qashqai — 345 шт. Ford Focus — 307 шт. Volkswagen Touran — 304 шт. Skoda Fabia — 271 шт. Audi A4 — 254 шт. Volkswagen Tiguan — 250 шт. Opel Zafira — 221 шт. Opel Astra — 218 шт. Audi Q5 — 190 шт. Volvo V50 — 164 шт. Mazda CX-5 — 162 шт. Audi A6 — 159 шт. Ford Fusion — 157 шт. Tesla Model 3 — 146 шт.

У квітні частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 16,1% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків (15 тис.).

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MMR За матеріалами:

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