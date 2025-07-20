ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото) Сьогодні 12:08 — Валюта

ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)

У світі налічується понад 180 валют, і їхню реальну вартість можна оцінити лише в порівнянні з іншими. Хоча американський долар вважається найбільшою торговою валютою, він не очолює рейтинг найсильніших у світі.

Видання Forbes розповідає , які ж валюти мають найвищу вартість.

Рейтинг складено за кількістю одиниць іноземної валюти, які можна отримати за $1: чим менше — тим сильніша валюта.

1. Кувейтський динар

1 KWD = 3,26 USD

Традиційно найдорожчою валютою світу визнано кувейтський динар. Курс одного динара дорівнює 3,26 долара. Тобто, за один долар можна купити 0,31 динара.

Кувейт знаходиться між Саудівською Аравією та Іраком та є одним з найбільших експортерів нафти у світі. Саме від нафтового експорту країна отримує значну частину доходів.

2. Бахрейнський динар

1 BHD = 2,65 USD

На другому місці у рейтингу найдорожчих валют світу розташовується національна валюта Бахрейна — острівної країни в Перській затоці. За долар дають приблизно 0,38 динара.

Економіка Бахрейна вважається однією з найбільш диверсифікованих в регіоні: у 2024 році 85,9% реального ВВП забезпечив ненафтовий сектор.

3. Оманський ріал

1 OMR = 2,60 USD

Один оманський ріал коштує 2,60 долара, тобто за один долар можна отримати близько 0,38 ріала.

Оман знаходиться на південному сході Аравійського півострова, між ОАЕ та Єменом. Подібно до сусідніх країн, значна частина доходів надходить від експорту нафти й газу.

4. Йорданський динар

1 JOD = 1,41 USD

На четвертому місці — йорданський динар, курс якого становить 1,41 долара, а за один долар можна отримати близько 0,71 динара.

Йорданія — держава на Близькому Сході, яка не має виходу до моря. На відміну від більшості сусідніх країн, її економіка не базується на нафтових доходах, однак країна зіштовхується з низькими темпами економічного зростання та зростанням боргу.

5. Британський фунт стерлінгів

1 GBP = 1,33 USD

Це одна з найстаріших валют у світі, що з’явилася ще у XV столітті. Сьогодні курс фунта стерлінгів становить близько 1,33 долара, тобто за один долар можна отримати приблизно 0,75 фунта.

6. Гібралтарський фунт

1 GIP = 1,33 USD

Ця валюта була введена у 1920-х роках. Особливість гібралтарського фунта полягає в тому, що вона привʼязана до британського фунта за фіксованим курсом і має ту саму вартість.

7. Швейцарський франк

1 CFR = 1,21 USD

Один франк коштує 1,21 долара, а один долар дорівнює 0,83 франка.

Через політичну стабільність Швейцарі національна валюта користується репутацією надійної «тихої гавані» серед міжнародних валют.

8. Долар Кайманових островів

1 KYD = 1,20 USD

За 1 долар Кайманових островів дають близько 1,20 долара США, а один долар США дорівнює приблизно 0,83 кайманського.

Кайманові острови, розташовані в Карибському морі, є британською територією, що здобула репутацію офшорного фінансового центру.

9. Євро

1 EUR = 1,13 USD

Наразі один євро обмінюється на 1,13 долара, тобто один долар становить 0,89 євро.

Офіційна валюта Європейського союзу зʼявилася в безготівковому вигляді в 1999 році, а в готівковому — у 2002-му. Євро обʼєднує 20 з 27 країн ЄС.

10. Американський долар

Американський долар замикає десятку найсильніших валют світу. Більшість інших валют сьогодні коштують менше одного долара.

Національну валюту США створили ще в XVIII столітті. Вона також стала й офіційним платіжним засобом у низці інших країн, зокрема в Еквадорі.

Завдяки статусу США як найбільшої економіки за ВВП, долар утвердився як провідна валюта в глобальній торгівлі.

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