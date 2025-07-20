ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)

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ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
У світі налічується понад 180 валют, і їхню реальну вартість можна оцінити лише в порівнянні з іншими. Хоча американський долар вважається найбільшою торговою валютою, він не очолює рейтинг найсильніших у світі.
Видання Forbes розповідає, які ж валюти мають найвищу вартість.

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Рейтинг складено за кількістю одиниць іноземної валюти, які можна отримати за $1: чим менше — тим сильніша валюта.

1. Кувейтський динар

1 KWD = 3,26 USD
Традиційно найдорожчою валютою світу визнано кувейтський динар. Курс одного динара дорівнює 3,26 долара. Тобто, за один долар можна купити 0,31 динара.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Кувейт знаходиться між Саудівською Аравією та Іраком та є одним з найбільших експортерів нафти у світі. Саме від нафтового експорту країна отримує значну частину доходів.

2. Бахрейнський динар

1 BHD = 2,65 USD
На другому місці у рейтингу найдорожчих валют світу розташовується національна валюта Бахрейна — острівної країни в Перській затоці. За долар дають приблизно 0,38 динара.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Економіка Бахрейна вважається однією з найбільш диверсифікованих в регіоні: у 2024 році 85,9% реального ВВП забезпечив ненафтовий сектор.

3. Оманський ріал

1 OMR = 2,60 USD
Один оманський ріал коштує 2,60 долара, тобто за один долар можна отримати близько 0,38 ріала.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Оман знаходиться на південному сході Аравійського півострова, між ОАЕ та Єменом. Подібно до сусідніх країн, значна частина доходів надходить від експорту нафти й газу.

4. Йорданський динар

1 JOD = 1,41 USD
На четвертому місці — йорданський динар, курс якого становить 1,41 долара, а за один долар можна отримати близько 0,71 динара.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Йорданія — держава на Близькому Сході, яка не має виходу до моря. На відміну від більшості сусідніх країн, її економіка не базується на нафтових доходах, однак країна зіштовхується з низькими темпами економічного зростання та зростанням боргу.

5. Британський фунт стерлінгів

1 GBP = 1,33 USD
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Це одна з найстаріших валют у світі, що з’явилася ще у XV столітті. Сьогодні курс фунта стерлінгів становить близько 1,33 долара, тобто за один долар можна отримати приблизно 0,75 фунта.

6. Гібралтарський фунт

1 GIP = 1,33 USD
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Ця валюта була введена у 1920-х роках. Особливість гібралтарського фунта полягає в тому, що вона привʼязана до британського фунта за фіксованим курсом і має ту саму вартість.

7. Швейцарський франк

1 CFR = 1,21 USD
Один франк коштує 1,21 долара, а один долар дорівнює 0,83 франка.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Через політичну стабільність Швейцарі національна валюта користується репутацією надійної «тихої гавані» серед міжнародних валют.

8. Долар Кайманових островів

1 KYD = 1,20 USD
За 1 долар Кайманових островів дають близько 1,20 долара США, а один долар США дорівнює приблизно 0,83 кайманського.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Кайманові острови, розташовані в Карибському морі, є британською територією, що здобула репутацію офшорного фінансового центру.

9. Євро

1 EUR = 1,13 USD
Наразі один євро обмінюється на 1,13 долара, тобто один долар становить 0,89 євро.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Офіційна валюта Європейського союзу зʼявилася в безготівковому вигляді в 1999 році, а в готівковому — у 2002-му. Євро обʼєднує 20 з 27 країн ЄС.

10. Американський долар

Американський долар замикає десятку найсильніших валют світу. Більшість інших валют сьогодні коштують менше одного долара.
ТОП-10 найдорожчих валют світу (фото)
Національну валюту США створили ще в XVIII столітті. Вона також стала й офіційним платіжним засобом у низці інших країн, зокрема в Еквадорі.
Завдяки статусу США як найбільшої економіки за ВВП, долар утвердився як провідна валюта в глобальній торгівлі.
За матеріалами:
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