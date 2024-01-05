ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році — Finance.ua

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році

Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє «Укравтопром».

Так, за одинадцять місяців з початку 2024 року в Україні було реалізовано 25,8 тисяч авто з традиційними бензиновими двигунами, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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При цьому автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами, стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків.

Найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами у 2024 році користувались:

1. Renault Duster — 2028 авто;

2. Mazda CX5 — 1506;

3. Suzuki Vitara — 1199;

4. Hyundai Tucson — 1051;

5. Škoda Octavia — 1009;

6. Toyota Corolla — 979;

7. Toyota RAV-4 — 975;

8. Kia Sportage — 928;

9. Škoda Karoq — 817;

10. Suzuki SX4 — 656.

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