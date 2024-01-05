ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році

Особисті фінанси
71
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
ТОП-10 моделей нових бензинових авто у 2024 році
Автомобілі з традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє «Укравтопром».
Так, за одинадцять місяців з початку 2024 року в Україні було реалізовано 25,8 тисяч авто з традиційними бензиновими двигунами, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Як купити авто зі США

При цьому автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами, стали найбільш популярними на українському ринку нових легковиків.
Найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами у 2024 році користувались:
1. Renault Duster — 2028 авто;
2. Mazda CX5 — 1506;
3. Suzuki Vitara — 1199;
4. Hyundai Tucson — 1051;
5. Škoda Octavia — 1009;
6. Toyota Corolla — 979;
7. Toyota RAV-4 — 975;
8. Kia Sportage — 928;
9. Škoda Karoq — 817;
10. Suzuki SX4 — 656.
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.