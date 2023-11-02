ТОП-10 моделей найнадійніших пікапів за останні 20 років (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 моделей найнадійніших пікапів за останні 20 років (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Незважаючи на те, що пікапи помітно поступаються за популярністю кросоверам, вони є важливою частиною автомобільного ринку.

Експерти порталу HotCars назвали найнадійніші середньорозмірні пікапи, випущені за останні два десятиліття.

Перше місце посів Honda Ridgeline 2014 випуску, надійність якого експерти J.D. Power оцінюють у 89 балів із 100 можливих. При своєчасному технічному обслуговуванні він може прослужити своєму власнику дуже довго. Середній обсяг щорічних витрат за ТО становить близько 525 доларів.

На другому місці Ram Dakota 2010 модельного року. Надійність цього американського пікапа оцінюється в 87 балів зі 100. Крім того, Ram Dakota є одним із найпопулярніших пікапів на ринку, а вартість його технічного обслуговування становить у середньому 614 доларів на рік.

Замикає топ-3 Ford Ranger зразка 2011 року з рейтингом надійності 86 балів зі 100. Він відрізняється міцним кузовом, надійним мотором, а вартість утримання становить 614 доларів щорічно.

Довідка Finance.ua:

Пікапи на українському авторинку мають частку меншу, ніж електромобілі, проте й для них знаходиться чимало завдань, які під силу тільки їм: відкритий кузов дозволяє перевозити певні вантажі, які не помістити у звичайного легковика, наприклад — колесо для великої сільгосптехніки, кілька бочок з дизпальним чи генератор для зварювання, які можуть знадобитися на будові, на полі фермерам чи на якомусь виробництві. Або ж інші подібні вантажі, які ще й треба доставити не по асфальту, а дорогою, по якій зазвичай рухаються хіба трактори.

Щодо кількості куплених пікапів з пробігом, то щокварталу вона залишається майже сталою, принаймні у поточному році. У третьому тримісячнику, який зараз розглядаємо, їх купили 862 шт., у другому — 852 шт., і в першому — 826 шт.

Опрацювавши відкриті дані ГСЦ МВС про реєстраційні дії з транспортними засобами, експерти auto. ria визначили, які пікапи з пробігом найчастіше купують українські автомобілісти, і склали список з десяти найпопулярніших моделей.



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