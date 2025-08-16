ТОП-10 кросоверів 2025 року — Finance.ua
Технології&Авто
У наш час багато автовиробників випускають кросовери. Цей сегмент переповнений різними моделями, через що потенційним покупцям важко визначитися, який автомобіль варто купити.
У U.S. News & World Report визначили найкращі кросовери 2025 року. Експерти розповіли, чому на лідера цього рейтингу варто звернути увагу.
Найкращим кросовером 2025 року визнали Kia Telluride. У виданні зазначили, що у цієї моделі тільки один недолік — не найнижча витрата пального у своєму сегменті.
Експерти похвалили Kia Telluride за просторий інтер’єр і багате оснащення.
Також у виданні звернули увагу на те, що цей кросовер пропонує приємну керованість і зручну інформаційно-розважальну систему.
ТОП-10 найкращих кросоверів 2025 року:
  1. Kia Telluride;
  2. Hyundai Palisade;
  3. Ford Mustang Mach-E;
  4. Hyundai Tucson Hybrid;
  5. Kia Soul;
  6. Mazda CX-5;
  7. Nissan Kicks;
  8. Subaru Outback;
  9. Mazda CX-90 PHEV;
  10. Mazda CX-30.
За матеріалами:
УНІАН
