ТОП-10 кросоверів 2025 року — Finance.ua

ТОП-10 кросоверів 2025 року 16.08.2025, 01:11

ТОП-10 кросоверів 2025 року

У наш час багато автовиробників випускають кросовери. Цей сегмент переповнений різними моделями, через що потенційним покупцям важко визначитися, який автомобіль варто купити.

U.S. News & World Report визначили найкращі кросовери 2025 року. Експерти розповіли, чому на лідера цього рейтингу варто звернути увагу.

Найкращим кросовером 2025 року визнали Kia Telluride. У виданні зазначили, що у цієї моделі тільки один недолік — не найнижча витрата пального у своєму сегменті.

Експерти похвалили Kia Telluride за просторий інтер’єр і багате оснащення.

Також у виданні звернули увагу на те, що цей кросовер пропонує приємну керованість і зручну інформаційно-розважальну систему.

ТОП-10 найкращих кросоверів 2025 року:

Kia Telluride; Hyundai Palisade; Ford Mustang Mach-E; Hyundai Tucson Hybrid; Kia Soul; Mazda CX-5; Nissan Kicks; Subaru Outback; Mazda CX-90 PHEV; Mazda CX-30.

УНІАН

