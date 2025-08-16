ТОП-10 кросоверів 2025 року — Finance.ua

ТОП-10 кросоверів 2025 року
У наш час багато автовиробників випускають кросовери. Цей сегмент переповнений різними моделями, через що потенційним покупцям важко визначитися, який автомобіль варто купити.
У U.S. News & World Report визначили найкращі кросовери 2025 року. Експерти розповіли, чому на лідера цього рейтингу варто звернути увагу.
Найкращим кросовером 2025 року визнали Kia Telluride. У виданні зазначили, що у цієї моделі тільки один недолік — не найнижча витрата пального у своєму сегменті.
Експерти похвалили Kia Telluride за просторий інтер’єр і багате оснащення.
Також у виданні звернули увагу на те, що цей кросовер пропонує приємну керованість і зручну інформаційно-розважальну систему.
ТОП-10 найкращих кросоверів 2025 року:
- Kia Telluride;
- Hyundai Palisade;
- Ford Mustang Mach-E;
- Hyundai Tucson Hybrid;
- Kia Soul;
- Mazda CX-5;
- Nissan Kicks;
- Subaru Outback;
- Mazda CX-90 PHEV;
- Mazda CX-30.
