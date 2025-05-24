ТОП-10 країн за продажами нових авто — Finance.ua

ТОП-10 країн за продажами нових авто
Світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у І кварталі 2025 р. досягли 20,97 млн од. Це на 3,1% більше, ніж торік.
Про це свідчать дані focus2move, передає «Укравтопром».
Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.
За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
ТОП-10 країн:
- Китай — 5,98 млн од. (+4,5%);
- США — 3,9 млн од. (-2,7%);
- Японія — 1,24 млн од. (+13,8%);
- Індія — 1,18 млн од. (+2,2%);
- Велика Британія — 668,5 тис. од. (-1,5%);
- Німеччина — 662, 5 тис. од. (-4,4%);
- Бразилія — 532,7 тис. од. (+8,2%);
- Італія — 496,2 тис. од. (-2%);
- Канада — 430,4 тис. од. (+6,3%);
- Франція — 407,3 тис. од. (-8,1%).
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