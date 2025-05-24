ТОП-10 країн за продажами нових авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 країн за продажами нових авто

Технології&Авто
28
ТОП-10 країн за продажами нових авто
ТОП-10 країн за продажами нових авто
Світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у І кварталі 2025 р. досягли 20,97 млн од. Це на 3,1% більше, ніж торік.
Про це свідчать дані focus2move, передає «Укравтопром».
Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.
За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ТОП-10 країн:

  • Китай — 5,98 млн од. (+4,5%);
  • США — 3,9 млн од. (-2,7%);
  • Японія — 1,24 млн од. (+13,8%);
  • Індія — 1,18 млн од. (+2,2%);
  • Велика Британія — 668,5 тис. од. (-1,5%);
  • Німеччина — 662, 5 тис. од. (-4,4%);
  • Бразилія — 532,7 тис. од. (+8,2%);
  • Італія — 496,2 тис. од. (-2%);
  • Канада — 430,4 тис. од. (+6,3%);
  • Франція — 407,3 тис. од. (-8,1%).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems