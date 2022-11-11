Топ-10 автомобілів, які найшвидше втрачають в цiні за 5 років — Finance.ua

Топ-10 автомобілів, які найшвидше втрачають в цiні за 5 років
Майже всі автомобілі, за рідкісними винятками, протягом терміну експлуатації втрачають первісну вартість. Деякі автівки знецінюються повільно, інші з середньою швидкістю, але є моделі, які дуже швидко втрачають у ціні. Саме останні і увійшли до рейтингу iSeeCars.
Лідером антирейтингу стали машини BMW 7-ї серії, які за п’ять років подешевшали на 56,9%. Також до рейтингу потрапили моделі преміум-класу таких брендів, як Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Maserati та Jaguar.
Топ-10 автомобілів, що втратили в ціні більше 50% за 5 років:
- BMW 7 Series (-56.9%);
- Maserati Ghibli (-56.3%);
- Jaguar XF (-54%);
- Infiniti QX80 (-52.6%);
- Cadillac Escalade ESV (-52.3%);
- Mercedes-Benz S-Class (-51.9%);
- Lincoln Navigator (-51.9%);
- Audi A6 (-51.5%);
- Volvo S90 (-51.4%);
- Ford Expedition (-50.7%).
Як показало дослідження, середньорозмірні пікапи, спортивні автомобілі та моделі з низькою витратою палива знецінюються найповільніше, тоді як машини люкс-класу, як правило, втрачають у ціні набагато швидше.
У iSeeCars зазначають, що покупці вживаних авто не так високо цінують опції дорогих моделей, як їхні перші власники, тому вартість перепродажу в них нижча.
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