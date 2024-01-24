ТОП-10 авто для водіїв-початківців — Finance.ua

ТОП-10 авто для водіїв-початківців Сьогодні 06:43 — Технології&Авто

ТОП-10 авто для водіїв-початківців

Автомобіль для водія, який тільки отримав водійське посвідчення і не має досвіду, має мати особливі характеристики. Це безпека, простота у керуванні та низька вартість.

Щоб максимально полегшити пошук, експерти зібрали кращі автомобілі для водіїв-початківців. Про це пише видання Autoexpress

Топ-10 найкращих перших автомобілів для новачків

Щоб створити рейтинг найкращих авто для водіїв без досвіду, експерти визначили деякі критерії. Це вартість, простота у керуванні, опції, рівень безпеки та розміри машини.

У першу трійку увійшли такі моделі як Skoda Fabia, Kia Picanto та Hyundai i10.

Надійна та економічна, Skoda Fabia вражає комфортом та простором салону для свого класу. Це ідеальний вибір для новачків.

Компактний та стильний Kia Picanto вигідно вирізняється своєю маневровністю в міському середовищі та ефективністю в споживанні пального.

Hyundai i10 має просторий салон та сучасні технології. Це робить модель ідеальним вибором для тих, хто шукає зручний та доступний автомобіль.



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Четверте місце зайняла Toyota Aygo X. Це яскрава та елегантна машина. Тут є камера заднього виду для легкого паркування, різні системи допомоги водію. А 3,7-метрова довжина дозволяє протиснутись у будь-які щілини на парковці.

На п’ятому місці експерти розмістили компактний, але практичний автомобіль Fiat Panda. У ньому чудова оглядовість, а ще він споживає дуже мало пального.

Шосте місце отримав зручний та інноваційний Volkswagen up!, який уже протягом 4 останніх років перемагає у рейтингу кращих міських авто. Він оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном, який не витрачає багато пального.

На сьомому місці розташувався стильний та елегантний автомобіль Volkswagen Polo. Він є комфортним та надійним.

Dacia Sandero вражає своєю низькою вартістю. За малі гроші покупець отримує просторий салон, економний двигун та насолоду від водіння. Це авто розташувалось на 8 місці.

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Передостанню сходинку рейтингу віддали культовому Fiat 500. Тепер його випускають також з електроустановкою. Якщо ви не бажаєте купувати електрокар, можете звернути увагу також на його попередника — з бензиновим двигуном.

На останній позиції розташувався маленький електрокар Citroen Ami. Юридично він значиться як квадроцикл, тому для його водіння навіть не потрібне водійське посвідчення. Ним також може керувати підліток з 16 років, які має дійсні права категорії А.

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